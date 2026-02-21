5'inci kattaki balkondan düşen öğretmen hayatını kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 42 yaşındaki öğretmen Emrah Uflaz'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi'nde sahur vaktinde, korkunç bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Fatsa İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Emrah Uflaz (42), ikamet ettiği apartmanın 5. katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
Müdür yardımcısı HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Uflaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.