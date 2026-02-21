'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'

İzmit'teki eski bir alışveriş merkezinin otoparkında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1999'dan bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesini kazanamadıklarını ama burada kusuru kendilerinde aradıklarını ve Kocaeli'ye hiç küsmediklerini söyledi.

Vergi sıralamasında Kocaeli'nin bazen ikinci, bazen üçüncü olduğunu, kişi başına düşen vergide ise her zaman Türkiye birincisi olduğunu anlatan Özel, hizmet almaya gelince ise Kocaeli'nin kepçeyle verdiğini çay kaşığının ucuyla bile alamadığını savundu.

Özel, Kocaeli ve bütün büyük şehirlerde su sorunu olduğunu dile getirerek, "Bu sorunları çözmeyen 24 yıldır başımızda olan iktidar ama lafa gelince atmayı, tutmayı biliyorlar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Su sorunu merkezi hükümetin ciddiyetle ele alması gereken, hep birlikte de üzerinde çalışmamız gereken bir mevzudur. Bunu siyasete, oya alet etmek için şehirlerin susuz kalmasına dua etmek yerine bu memleketin yarınlarını hep birlikte düşünmek gerekir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan artık bakan değişikliği, emekliye zam, asgari ücrete düzenleme, çiftçiye destek istemediklerini belirten Özel, "Bir tek şey istiyoruz. Ne istiyoruz? Sandığı istiyoruz. Sandık gelecek, AK Parti'nin kara düzeni bitecek, halkın, emekçinin, bu milletin iktidarı başlayacak." ifadesini kullandı.

"Alın terini en yüce değer olarak görüyoruz"

CHP Genel Başkanı Özel, bugün 28 bin lira asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını, CHP iktidarında asgari ücretin bugünkü parayla 39 bin lira olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'nin yüzde 55'i asgari ücret ya da hemen üstünde maaş almaktayken Almanya'da bu rakam yüzde 6, Avrupa ortalamasında yüzde 9'dur. Asgari ücret temel ücret olamaz, ortalama ücret olamaz. Asgari ücret çok düşük bir istisna ücretidir. Kocaeli'den ilan ederiz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında örgütlenmenin, sendikalaşmanın önündeki bütün engeller kaldırılacak, bütün işçiler grevli, toplu sözleşmeli, sendikal haklara kavuşacaktır. İşçilerin tamamının bu güvencede olduğu noktada iş barışı da işverenle işçi arasındaki uyum da devlet eliyle ve en iyi şekilde koordine edilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak alın terini en yüce değer olarak görüyoruz."

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında söylenenlerin hepsinin yalan çıktığını savunarak, "Şimdi 9 Mart'ı bekliyoruz. Dedikleri yolsuzluklardan tek birine kanıt çıkmadı. Onun için buradan bir kez daha sesleniyoruz. 9 Mart'tan tezi yok, o yargılama başlayacak. 'Yok, yetiştiremedik, hazirana kadar inşaatı sürecek, biz bir başka yere yer yapacağız, orada yargılayacağız.' diyorsanız arkadaşlarımızı bırakacaksınız, tutuksuz yargılayacaksınız." şeklinde konuştu.

Mitinge, CHP Kocaeli milletvekilleri Mühip Kanko, Nail Çiler ve Harun Özgür Yıldızlı, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık katıldı.



