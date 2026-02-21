Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Bakan Işıkhan, sahurda gençlerle bir araya geldi
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
Bakan Tekin'den 168 isme suç duyurusu
Bakan Gürlek'ten 'umut hakkı' açıklaması: Mevcut düzende karşılığı yok!
Enerjide dev işbirliği: 2,1 milyon hanenin elektriği o ilden gelecek!
Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2026 17:31, Son Güncelleme : 21 Şubat 2026 17:37
İzmit'teki eski bir alışveriş merkezinin otoparkında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1999'dan bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesini kazanamadıklarını ama burada kusuru kendilerinde aradıklarını ve Kocaeli'ye hiç küsmediklerini söyledi.

Vergi sıralamasında Kocaeli'nin bazen ikinci, bazen üçüncü olduğunu, kişi başına düşen vergide ise her zaman Türkiye birincisi olduğunu anlatan Özel, hizmet almaya gelince ise Kocaeli'nin kepçeyle verdiğini çay kaşığının ucuyla bile alamadığını savundu.

Özel, Kocaeli ve bütün büyük şehirlerde su sorunu olduğunu dile getirerek, "Bu sorunları çözmeyen 24 yıldır başımızda olan iktidar ama lafa gelince atmayı, tutmayı biliyorlar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Su sorunu merkezi hükümetin ciddiyetle ele alması gereken, hep birlikte de üzerinde çalışmamız gereken bir mevzudur. Bunu siyasete, oya alet etmek için şehirlerin susuz kalmasına dua etmek yerine bu memleketin yarınlarını hep birlikte düşünmek gerekir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan artık bakan değişikliği, emekliye zam, asgari ücrete düzenleme, çiftçiye destek istemediklerini belirten Özel, "Bir tek şey istiyoruz. Ne istiyoruz? Sandığı istiyoruz. Sandık gelecek, AK Parti'nin kara düzeni bitecek, halkın, emekçinin, bu milletin iktidarı başlayacak." ifadesini kullandı.

"Alın terini en yüce değer olarak görüyoruz"

CHP Genel Başkanı Özel, bugün 28 bin lira asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını, CHP iktidarında asgari ücretin bugünkü parayla 39 bin lira olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'nin yüzde 55'i asgari ücret ya da hemen üstünde maaş almaktayken Almanya'da bu rakam yüzde 6, Avrupa ortalamasında yüzde 9'dur. Asgari ücret temel ücret olamaz, ortalama ücret olamaz. Asgari ücret çok düşük bir istisna ücretidir. Kocaeli'den ilan ederiz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında örgütlenmenin, sendikalaşmanın önündeki bütün engeller kaldırılacak, bütün işçiler grevli, toplu sözleşmeli, sendikal haklara kavuşacaktır. İşçilerin tamamının bu güvencede olduğu noktada iş barışı da işverenle işçi arasındaki uyum da devlet eliyle ve en iyi şekilde koordine edilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak alın terini en yüce değer olarak görüyoruz."

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında söylenenlerin hepsinin yalan çıktığını savunarak, "Şimdi 9 Mart'ı bekliyoruz. Dedikleri yolsuzluklardan tek birine kanıt çıkmadı. Onun için buradan bir kez daha sesleniyoruz. 9 Mart'tan tezi yok, o yargılama başlayacak. 'Yok, yetiştiremedik, hazirana kadar inşaatı sürecek, biz bir başka yere yer yapacağız, orada yargılayacağız.' diyorsanız arkadaşlarımızı bırakacaksınız, tutuksuz yargılayacaksınız." şeklinde konuştu.

Mitinge, CHP Kocaeli milletvekilleri Mühip Kanko, Nail Çiler ve Harun Özgür Yıldızlı, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık katıldı.


