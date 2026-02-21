Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti.

Bakan Tekin, etkinlik kapsamında kurulan stantlarını gezerek çocuklar, gençler ve ailelerle sohbet etti. Program alanındaki çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerini inceleyen Bakan Tekin, Ramazan ayının yalnızca dini bir ay değil, aynı zamanda toplumu bir arada tutan önemli bir kültürel ve sosyal değer olduğuna dikkat çekti. Ramazan'ın ortak kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Tekin, bu tür etkinliklerin toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini ifade etti.

"Ramazan ayı, ülkemizde birlik ve kardeşlik huzuruna riayet etmenin en çok hissedildiği bir dönem"

Ramazan ayının birleştirici bir güç olduğunu belirten Bakan Tekin, "İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla, önce Kadir Gecesi'ne ardından Ramazan Bayramı'na hep beraber erişiriz. Ramazan ayı, ülkemizde birlik ve beraberliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve kardeşlik huzuruna riayet etmenin en çok hissedildiği bir dönem. Ramazan ayı, iftar sofralarıyla başlayan ve sahurla bereketlenen gün içerisinde dualarımızla davranışlarımızla çeşitlendirdiğimiz güzel bir ay" diye konuştu.

"Ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim"

Okullardaki Ramazan etkinliklerini 'eğitimde Talibanlaşma' olarak nitelendiren ve 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' başlıklı bildiriye imza atan 168 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Bakan Tekin,

"Anadolu'da Ramazan demek milli birliğin, kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın maksimum düzenin yaşandığı bir dönem demektir. Ben değişik yıllarda Anadolu'da yaşadım. Alevilerin, gayrimüslimlerin bulunduğu yıllarda da yaşadım. Komşularımı gördüm. Evimizde iftarda pişirdiğimiz yemeği; dinine, etnik yada kültürel kimliğine bakmadan komşumuzla paylaştık. Anadolu'da bu böyledir. Kimse kimsenin dinine bakmadan Ramazan ayında yardımlaşır. Ancak 168 kişinin açıkladığı bildiride çok ciddi şekilde hukuki problemler var. 'Burada ne var niye yargıya taşıyorsun' diyorlar. Ben de diyorum ki; ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim. Anadolu'nun her tarafında küfür olarak belirlenen cümleleri kendi partisinden bir belediye başkanına mesajla yazıp ispatlandığı zaman bu küfür değildir diyecek bir şeyim yok benim. Ben o bildirideki ifadelerin bana, öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza ve Türk toplumuna hakaret içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu hakaretten dolayı onların toplumdan özür dilemeleri gerektiğini düşündüğüm için yargıya taşıyacağım"

şeklinde konuştu.



