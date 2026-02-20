Savunmada görevli sivil memurlar için acil düzenleme çağrısı: Hak kaybı büyüyor

Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı ve DMK Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapan sivil devlet memurlarının mali ve özlük haklarına ilişkin açıklama yaptı.

2025 yılı bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yapılan değerlendirmelerin çalışanlarda beklenti oluşturduğunu belirten Cengiz, aradan geçen sürede somut bir adım atılmamasının kaygıları artırdığını ifade etti.

"Verimlilik ve aidiyet zarar görüyor"

Ekonomik şartların ağırlaştığına dikkat çeken Cengiz, düzenlemelerin gecikmesinin yalnızca maddi kayıplara yol açmadığını, aynı zamanda kurumsal bağlılık ve iş verimliliğini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Savunma kurumlarında görev yapan sivil memurların kritik ve riskli alanlarda hizmet verdiğini vurgulayan Cengiz, bu sorumluluğun mali ve sosyal haklarda somut iyileştirmelerle karşılık bulması gerektiğini dile getirdi.

Talepler sıralandı

DMS Genel Başkanı Cengiz'in açıkladığı başlıca talepler şunlar oldu:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda "Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı" oluşturulması

Ek ödeme ve yılda iki kez ikramiye verilmesi

Tayin katsayısının artırılması

45 gün fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı)

Sosyal tesislerde tam üyelik hakkı

Riskli görevler için özel düzenleme ve tazminat

Lojman tahsis oranlarının artırılması

"Torba yasa kapsamında hayata geçirilmeli"

Taleplerin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini vurgulayan Cengiz, düzenlemelerin torba yasa kapsamında ivedilikle yasalaştırılmasını beklediklerini ifade etti. Savunma kurumlarında görev yapan sivil personelin hak arayışının önümüzdeki dönemde kamu gündeminde daha fazla yer bulması bekleniyor.