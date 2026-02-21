Diyarbakır'da arazide başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde dün 23.50 sıralarında arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2026 20:39, Son Güncelleme : 21 Şubat 2026 20:40
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde dün 23.50 sıralarında arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Kadir Öncel (29) ait olduğu belirlendi.
Olaya ilişkin şüpheli S.A. (44) yakalandı.
Jandarma Suç Araştırma Timlerince yürütülen çalışmada, Bismil'e bağlı Köseli Mahallesi'nde bir kahvehanede yaşanan tartışmanın ardından S.A'nın (44) takip ettiği Kadir Ö'yü aracına binerken silahla öldürdüğü ve cesedi araziye bıraktığı belirlendi.