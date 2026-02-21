Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Memişoğlu: Primer sezaryen oranı yüzde 12,3 düştü
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Bakan Işıkhan, sahurda gençlerle bir araya geldi
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Şimşek yanıtladı: Vergilerde artış olacak mı?
KİT yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl oldu
Kredi kartı harcamaları rekor kırıyor: Toplam borç 2,9 trilyon lira!
Bakan Işıkhan açıkladı: Kadın işsizliğinde 13 yılın en düşük seviyesi!
38 yeni demir yolu hattı geliyor! Bakan Uraloğlu il il açıkladı
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Derince Cumhuriyet İlkokulu'nda, 3. sınıf öğrencisi başörtüsüyle derse alınmadı. Olayın ardından öğretmenin açığa alındığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Giriş : 21 Şubat 2026 20:45, Son Güncelleme : 21 Şubat 2026 20:47
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Derince Cumhuriyet İlkokulu'nda, 3. sınıf öğrencisi başörtüsüyle derse alınmadı.

10 yaşındaki çocuk, Ramazan ayının başlamasıyla okula başörtüsü takarak gitmek istedi. Ancak sınıf öğretmeni Gülşen Ö., öğrenciyi uyararak sınıftan çıkardı.

Öğrencinin yakını, öğretmenin, "Ben sevmiyorum. Saçını aç, türbanını çıkar. Dışarıda takarsın." ifadelerini kullandığını söyledi.

AÇIĞA ALINDI

Öğrenciyi başörtüsünden dolayı sınıftan çıkartan öğretmenin açığa alındığı ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


