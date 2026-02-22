Trump tüm dünyaya uyguladığı küresel vergiyi yüzde 15'e çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'nin önceki gümrük vergisi kararlarını iptal etmesinin ardından, tüm ülkelere ABD'ye ithalatlarında geçici olarak yeniden yüzde 10 tarife getirmişti. Trump, bu vergiyi yüzde 15'e çıkardığını açıkladı.

Trump aldığı kararı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararını "gülünç" olarak nitelendiren ABD Başkanı, "Şu andan itibaren geçerli olmak üzere daha önce açıkladığım yüzde 10'luk küresel vergiyi yüzde 15'e yükselttim" ifadelerini kullandı.

Trump, önümüzdeki süreçte yasaların izin verdiği sürece yeni gümrük vergileri duyuracaklarını da belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Yüksek Mahkemesi, Amerikan başkanının, birçok ülkeye uyguladığı gümrük tarifesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme'nin kararına tepki gösteren Trump, ilerleyen saatlerde derhal geçerli olmak üzere tüm ülkelere yüzde 10 ek gümrük vergisi getiren kararı imzaladığını duyurmuştu.

TARİFELER MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

Ticaret politikasında tarifeleri önemli bir araç olarak kullanan Trump, geçen sene ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından IEEPA kapsamında çeşitli gümrük vergilerini yürürlüğe koymuştu.

Trump, IEEPA kapsamında ABD'nin neredeyse tüm ticaret ortaklarına "karşılıklı" gümrük vergileri uygulamış, Çin, Kanada ve Meksika'ya da fentanil akışını gerekçe göstererek tarifeler getirmişti.

Söz konusu tarifeler, bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Mahkeme, 28 Mayıs 2025'te açıkladığı kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkisini aştığına hükmetmişti.

ABD yönetimi, kararın "hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği" gerekçesiyle temyize giderken, Temyiz Mahkemesi, alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuştu.

Temyiz Mahkemesi, 29 Ağustos 2025'te alt mahkemenin kararını büyük ölçüde onaylarken, tarifelerin derhal iptalini ise reddederek Trump yönetimine Yüksek Mahkeme'ye itiraz başvurusunda bulunması için zaman tanımıştı.

Trump yönetimi, tarifelerin çoğunun yasa dışı bulunduğu karara karşı Yüksek Mahkeme'ye başvurarak hızlı inceleme talep etmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, 5 Kasım 2025'te Başkan Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerin başkanın acil durum yetkilerini aşıp aşmadığının değerlendirildiği davada tarafların savunmalarını dinlemişti.