Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Manisa'dan geçip geçmeyeceği yönündeki tartışmalara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı son noktayı koydu. Projede Manisa şehir merkezindeki mevcut gar korunurken, yük trenleri kuzey çevre hattına alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Şubat 2026 07:45, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 07:48
Yazdır
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?

Ankara ile İzmir'i birbirine bağlayacak yüksek hızlı tren projesinde Manisa güzergahına ilişkin kamuoyunda oluşan soru işaretleri, yapılan resmi açıklamalarla netleşti. Yetkililer, yolcu trenlerinin Manisa şehir merkezindeki mevcut istasyonu kullanmaya devam edeceğini, yük trenlerinin ise şehir dışına alınacağını bildirdi. Projenin 2027 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Manisa projeden çıkarıldı mı? Resmi açıklama geldi

Son aylarda Ankara-İzmir YHT hattının Manisa'yı by-pass edeceği ve istasyonun iptal edildiği yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, yolcu taşımacılığı için mevcut demiryolu hattı modernize edilerek kullanılmaya devam edecek. Böylece Manisa şehir merkezi yüksek hızlı tren ağına entegre olacak ve kent içi ulaşım bağlantıları korunacak.

Yük trenleri kuzey çevre hattına alınacak

Projede yapılan en önemli revizyonlardan biri, yük ve yolcu taşımacılığının ayrıştırılması oldu. Mevcut sistemde aynı hat üzerinde hem yolcu hem de ağır yük trenlerinin çalışması, hız sınırlamaları ve operasyonel riskler oluşturuyordu.

Yeni planlamayla birlikte tehlikeli madde ve ağır sanayi yükü taşıyan trenler, Manisa'nın kuzeyinde inşa edilecek çevre demiryolu hattına yönlendirilecek. Bu düzenleme sayesinde şehir merkezindeki trafik yükü azalacak, güvenlik seviyesi artacak ve yolcu trenleri daha hızlı ve kesintisiz sefer yapabilecek.

Ankara-İzmir YHT ile seyahat süresi 3,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Ankara-İzmir YHT projesi, 505 kilometrelik yeni bir hat üzerinde inşa ediliyor. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, elektrikli ve sinyalli olarak planlanan hat; Polatlı, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir güzergahını kapsıyor.

Mevcut demiryolu ile yaklaşık 14 saat süren Ankara-İzmir yolculuğunun, proje tamamlandığında 3 saat 30 dakikaya düşeceği belirtiliyor. Ankara-İzmir arasındaki hat uzunluğu da 824 kilometreden 624 kilometreye inecek.

Projede 49 tünel, 56 viyadük, 385 alt ve üst geçit, 779 köprü ve menfez olmak üzere toplam 1269 sanat yapısı yer alıyor. Yıllık 13 milyondan fazla yolcuya hizmet vermesi beklenen yatırımın toplam maliyeti ise 100 milyar TL'yi aşmış durumda.

Manisa ekonomisine ve ticarete katkı

Yüksek hızlı tren istasyonunun Manisa şehir merkezinde kalacak olması, kent ekonomisi açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Ulaşım sürelerinin kısalması; sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerine doğrudan katkı sağlayacak.

İzmir limanı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve İç Anadolu hattı arasındaki entegrasyonun güçlenmesiyle birlikte, bölgesel kalkınmanın hızlanması bekleniyor.

Ankara-İzmir YHT hattı ne zaman açılacak?

Yetkililer, Ankara-İzmir YHT projesinin 2027 yılının sonunda tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını açıkladı. Projenin devreye girmesiyle birlikte İç Anadolu ile Ege Bölgesi arasındaki ulaşımda yeni bir dönem başlayacak.

Sonuç olarak, Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek ve şehir merkezindeki istasyon kullanılmaya devam edecek. Kamuoyundaki "Manisa projeden çıkarıldı" iddialarının ise resmi verilerle doğrulanmadığı görülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber