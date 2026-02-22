Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!

Adalet Bakanlığı, aileyi koruma vizyonu doğrultusunda hazırladığı yasa taslağını TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor. Taslağa göre cinsiyet değişikliği yaşı 25'e yükseltilirken, usulsüz ameliyat yapan doktorlar ve eşcinsellik propagandası yapanlar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Türkiye'de Ekim 2025'te gündeme gelen ve 11. Yargı Paketi'nden son anda çıkarılan köklü bir düzenleme tartışılıyor. Aile kurumunun ve toplum yapısının korunmasını hedefleyen teklifin önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacak.

Yenişafak'tan Ersin Çelik'in yazısına göre; Adalet Bakanlığı, aileyi korumak ve LGBT lobisinin gençler üzerindeki etkisini kırmak için önemli bir yasa tasarısı hazırlıyor. Türk Medeni Kanunu'nda ve TCK'da yapılacak düzenlemelerle cinsiyet değişikliği talebinde bulunabilme yaşı 18'den 25'e çıkarılıyor. Eşcinsellik propagandası yapan kişilere de 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Sağlık Bakanlığı belirleyecek

Teklif yalnızca yaş sınırını 25'e yükseltmekle kalmıyor. Cinsiyet değişikliği talebinde bulunabilmek için kişinin üreme yeteneğinden yoksun bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit etmesi gerekiyor. Artık tüm eğitim ve araştırma hastaneleri değil Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen tam teşekküllü merkezler yetkili olacak.

Hormon ilacı da suç

Cinsiyet değişikliğine yönelik hormon verilmesi veya ilaç uygulanması gibi cerrahi dışı tıbbi işlemler de suç kapsamında değerlendirilecek.

Ameliyat eden doktora ceza

Kanunda belirlenen şartlara aykırı biçimde cinsiyet değişikliğine yönelik tıbbi müdahalede bulunan kişiler hakkında üç yıldan 7 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Eşcinsel evliliğe yasak

"Eşcinsel evlilik" adı altında gerçekleştirilen törenler de suç kapsamında değerlendirilecek ve bu tür organizasyonlara katılanlar hapis cezası uygulanabilecek.

