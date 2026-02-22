Berlin Film Festivali'nde iki Türk ödül aldı

Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Hafta sonu yağışlı sistem etkili olacak
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
Bakan Tekin: Matematik ve fen'de Avrupa'nın ilk üçündeyiz!
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
TÜİK açıkladı: Çiftçinin en büyük yükü veteriner ve gübre oldu
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakma başvurularında yüzde 60 artış var
Ana sayfaHaberler Yaşam

Berlin Film Festivali'nde iki Türk ödül aldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 76'ncısı düzenlenen Berlin Uluslararası Film Festivali'nde, yönetmen İlker Çatak "Sarı Mektuplar" filmiyle Altın Ayı ödülünü kazanırken, Emin Alper'in yönettiği "Kurtuluş" filmi Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Şubat 2026 08:01, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 08:08
Yazdır
Berlin Film Festivali'nde iki Türk ödül aldı

12-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Festival, aynı zamanda Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar ve ifade özgürlüğü eksenli derin siyasi tartışmaların gölgesinde tamamlandı. İlker Çatak'ın En İyi Film seçilen eseri "Sarı Mektuplar" ile Emin Alper'in "Kurtuluş" filmi jüri tarafından büyük ödüle değer bulunurken, açılış gecesinden itibaren Gazze'deki duruma ilişkin protestolar ve festival yönetiminin tutumu uluslararası kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Wim Wenders'den Fatih Çatak'a totaliterizm üzerinden övgü

Siyasi görüşleri nedeniyle işinden edilen bir yönetmen ve oyuncu eşinin hikayesini konu alan "Sarı Mektuplar", jüri başkanı yönetmen Wim Wenders tarafından totalitarizmin siyasi dilini ortaya koyan "korkunç bir önsezi" olarak değerlendirildi. Kabul konuşmasında Wenders'i öğretmenlerinden biri olarak nitelendiren Çatak, Fatih Akın'ın 2004 yılındaki "Duvara Karşı" filminin ardından Berlin'de Altın Ayı ödülünü kazanan ilk Alman-Türk yönetmen oldu. Filmin başrol oyuncularından Özgü Namal ise çekimlerin Almanya'da yapılmasının bir zorunluluktan ziyade senaryonun gerektirdiği bir tercih olduğunu ifade etti.

İmamoğlu ile dayanışma mesajı veren Emin Alper'e ödül

Gümüş Ayı ödülünün sahibi Emin Alper de törende yaptığı konuşmada, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu Türkiye'deki bazı muhalif isimlerin yanı sıra, İran halkı ve Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma mesajları verdi.

Hind Rajab'ın Sesi filminin yönetmeni ödülü reddetti

Festivalin sanatsal yönü, açılış basın toplantısında jüri başkanı Wim Wenders'in "sinemacılar olarak siyasetin dışında kalmalıyız" şeklindeki açıklamasıyla siyasi bir boyuta evrildi. Bu ifadeler üzerine dünyaca ünlü Hint yazar Arundhati Roy, Wenders'in yorumunu insanlığa karşı işlenen suçları susturma çabası olarak nitelendirerek festivalden çekildiğini duyurdu. Protesto dalgasına katılan Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania da, Gazze'de hayatını kaybeden beş yaşındaki bir çocuğun hikayesini işlediği "Hind Rajab'ın Sesi" filmiyle kazandığı ödülü sahnede reddederek tepkisini gösterdi.

80 SANATÇIDAN ORTAK FİLİSTİN BİLDİRİSİ

Uluslararası tepkiler kapsamında, aralarında Tilda Swinton, Javier Bardem ve Mark Ruffalo'nun bulunduğu 80'i aşkın sanatçı, festivalin Filistin konusundaki kurumsal sessizliğini ve Almanya hükümetinin ifade özgürlüğünü daraltan tutumunu kınayan ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Irene Khan'ın Almanya eleştirilerine atıf yapıldı. Eleştirilerin odağındaki Berlinale Başkanı Tuttle ise, festivalin sinemacıları susturduğu yönündeki sansür iddialarını reddederek, sanatçıların istemedikleri sürece siyasi konularda konuşmaya zorlanamayacağını savundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber