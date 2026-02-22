GENAR son anketini yayınladı: İşte partilerin oy durumları

Türkiye'nin siyasi eğilimlerine ilişkin araştırmalarıyla dikkat çeken GENAR, Türkiye Raporu'nu yayınladı. 5-10 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, 81 ilde 2 bin 200 kişinin katılımıyla yapıldı.

Bilgisayar destekli telefonla anket tekniği kullanılarak yapılan ankette yaş, cinsiyet, eğitim, gelir gibi değişkenlerin çapraz tablo analiziyle incelendiği araştırmaya göre, bugün seçim olsa tercihini AK Parti'den yana kullanacakların oranı yüzde 34,8 oldu. Katılımcıların yüzde 31,5'i oy tercihini CHP'den yana kullanacağını belirtti. DEM Parti'nin oranı ise 9,3 olarak şekillendi. DEM Parti'yi Türkiye'nin 4 milliyetçi partisi izledi.

GENAR'ın araştırmasına göre MHP yüzde 8, İYİ Parti yüzde 4,7, Zafer Partisi yüzde 3,9, Anahtar Parti ise 3,2 oldu. Araştırmada Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 2,4 çıkarken, diğer partiler ise yüzde 2,2 olarak belirlendi.

ATATÜRKÇÜLER DE OY VERİYOR



Araştırmaya göre kendini "Atatürkçü" olarak tanımlayanların yüzde 12,1'i oy tercihini AK Parti'den yana kullanacağını açıkladı. Kendisini "Türk milliyetçisi" olarak tanımlayanların yüzde 32,7'si seçimlerde AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. Araştırmada kendini "demokrat" olarak tanımlayanların yüzde 3,3'ünün tercihi AK Parti olurken, tablo şöyle şekillendi: "İslamcı yüzde 9, sosyalist 1,3, Kürt milliyetçisi 0,2, ulusalcı 0,7, liberal 0,2, diğer 3,3, siyasi duruşum yok yüzde 1,6, ayrım yapmıyorum 1,3."

CHP'NİN RAKİBİ İYİ PARTİ



Aynı araştırmada Atatürkçülerin yüzde 69'u CHP, yüzde 54,2'si İYİ Parti, yüzde 8,7'si MHP ve yüzde 8,2'si DEM Parti'ye oy vereceğini belirtiyor. Katılımcılar içinde kendini Türk milliyetçisi olarak tanımlayanların yüzde 11'i, muhafazakarların yüzde 2,8'i, demokratların yüzde 5,9'u, İslamcıların yüzde 1'i, sosyalistlerin yüzde 2'si, Kürt milliyetçilerinin yüzde 0,2'si, ulusalcıların yüzde 0,6'sı, liberallerin yüzde 0,4'ü tercihini CHP'den yana kullanıyor.

KARARSIZLARIN ORANI YÜKSEK



Araştırmaya göre kendini "Atatürkçü" olarak tanımlayan yüzde 26,1'lik kesim bugün seçim olsa oyunu kime vereceği konusunda kararsız. Aynı oran kendisini "Türk milliyetçisi" olarak tanımlayan yüzde 22,9'luk kesim için de geçerli. Araştırmaya katılan Atatürkçü kitlenin yüzde 24,1'i, Türk milliyetçilerinin de yüzde 22,9'u oy kullanmayacağını ifade etti.

Epstein de soruldu



Araştırmada, dünya kamuoyunu ayağa kaldıran Jeffrey Epistein skandalı da yer aldı. "Epstein'i duydunuz mu" diye sorulan katılımcıların yüzde 52,6'sı "Evet", yüzde 47,4'ü ise "Hayır" cevabını verdi. Araştırmada Epstein hadisesiyle ilgili belirtilen ifadelere katılım düzeyi de masaya yatırıldı. Katılımcıların yüzde 87,4'ü olayın medyada anlatılandan çok daha kapsamlı ve derin bağlantılara sahip olduğu düşüncesinde. Yine katılımcıların yüzde 82,1'i hadisenin küresel ölçekte güç sahibi kişilerin dünyayı kontrol etmek istemesinin bir parçası olduğu fikrini benimsiyor. Düşüncesi sorulanların yüzde 75,1'i, bu iğrençliklerin Batı kapitalist anlayışının ürettiği sonuç olduğu yönünde görüş bildirdi. Epstein'in özelde bir Mossad operasyonu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 62,3, sapkınlıktan öte siyasi bir amacı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 51,7.

Aybike Eroğlu