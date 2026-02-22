Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, Marmara, Ege(Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bursa, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacağı, diğer yerlede önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve doğulu, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bursa, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.