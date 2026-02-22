Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta ekosistemi korumaya yönelik kararlar ve mülkiyet sorunlarını çözecek yeni kanun teklifleri için yoğun bir mesai harcayacak. Genel Kurul'da görüşülecek Milli Parklar Kanunu teklifi ile ekolojik sınırların yeniden belirlenmesi ve doğaya zarar verenlere hapis cezası getirilmesi hedeflenirken, eş zamanlı olarak Devlet Su İşleri mülkiyetindeki arazilerde yaşanan tapu sorunlarının çözümüne yönelik 29 maddelik yeni bir paket gündeme gelecek.

22 Şubat 2026
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek.

Meclis Genel Kurulu'nda Milli Parklar Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürecek.
Teklifle, milli park olarak ilan edilen veya edilecek alanların sınırları ekolojik dengeyi koruyacak şekilde yeniden belirlenecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yetkileri genişletilecek. Ekosistemi bozanlara hapis cezası, kaçak avlananlara ise caydırıcı yaptırımlar getirilecek.

AK Parti'den yeni kanun teklifi

AK Parti, Devlet Su İşleri mülkiyetindeki arazi sorunlarını çözmek için de 29 maddelik yeni bir kanun teklifi hazırladı.

Teklif ile orman vasfını uzun yıllar önce yitiren ve fiilen yerleşime açılan yerler ile ilgili tapu sorunu çözülecek. Düzenleme ile kayıtlarda halen orman görünen bu alanlar Tapu Kadastro tarafından yeniden denetlenecek. Uygun görülürse tapunun niteliği 'genel tapu'ya dönecek.

Siyasi partilerin grup toplantıları olacak

Siyasi parti liderleri de bu hafta Meclis'te olacak. Salı ve çarşamba günleri grup toplantıları düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çarşamba günü AK Parti grubuna hitap etmesi bekleniyor.

