TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!

TBMM Dilekçe Komisyonu'nun Ocak ayı raporu, vatandaşların parlamentodan şaşırtıcı ve bir o kadar da dikkat çekici taleplerini gün yüzüne çıkardı. Bazı başvurularda üniversite öğrencileri ve akademisyenler için üniforma zorunluluğu istenirken, başka bir dilekçede Milli Eğitim Bakanı'nın öğretmenler tarafından seçilmesi talebi yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2026 11:10, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 11:14
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
TBMM'ye, üniversitelerde astroloji bölümü açılmasından dövmecilerin kapatılmasına, Milli Eğitim Bakanının öğretmenler tarafından seçilmesinden yapay zeka ile yargılama yapılmasına ve üniversite öğrencileri ile akademik personele kıyafet zorunluluğu getirilmesine kadar çok sayıda ilginç başvuru yapıldı.

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 456 olurken, erkekler 1670 dilekçe gönderdi. Başvurulardan 7'si de tüzel kişilerden geldi.

Komisyona en çok başvurular adalet, sosyal güvenlik, sağlık ve mali işlemlere ilişkin alanlarda yapıldı. Gönderilen dilekçeler arasında ilginç ve dikkati çeken talepler de yer aldı.

Bir kişi üniversitelerde hem akademik personele hem de öğrencilere üniforma zorunluluğu getirilmesi yönünde yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Komisyona başvuran başka bir kişi ise açık alanlarda yürüyerek sigara içen kişilerin dumanına, külüne ve izmaritlerine maruz kalmanın toplum sağlığını ve çevre temizliğini olumsuz etkilediği gerekçesiyle, yürüyerek sigara içilmesinin yasaklanmasını, açık alanlarda belirli sigara içme noktaları oluşturulmasını ve kurala uymayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:

"Devlet memurlarının gün içinde saatlik izin alabilmesi, astroloji eğitimlerinin düzenlenmesi ve üniversitede bölüm açılması, ehliyet zorunluluğunun kaldırılması, yargı mensuplarının geç ve yanlış kararlarından sorumlu tutulması ve hükmedilen tazminatların kendilerine rücu edilmesi hususunda yasal düzenleme yapılması, dövmecilerin kapatılması, banka çalışanlarına yıpranma payı verilmesi, Milli Eğitim Bakanının öğretmenler tarafından seçilmesi, öğretmen atamalarında eğitim fakültesinde görev yapan akademisyenlerin görev alması, yolda tanımadığı insanlara şaka yapan veya videolarını çeken sosyal medya fenomenlerinin cezalandırılması, yapay zeka ile yargılama yapılması 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adının 'Büyük Türkiye Millet Meclisi' olarak değiştirilmesi."

Bir kişi ise nişanlanmak için ailesinin onayını alma konusunda kendisine yardım edilmesini istedi.

Komisyona mahkum ve hükümlüler için disiplin affı, öğrenci affı ve ehliyet affı konusunda düzenleme yapılması talebinde bulunanların sayısı da dikkati çekti.

