Cumhurbaşkanlığı, 2026 atama izinleri yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı, 2026 yılında kamuya atanacak serbest memur sayılarını, öğretim elemanı izinleri ile atama sayısından istisna tutulacak işlemlere dair kararı yayımladı!

Haber Giriş : 22 Şubat 2026 12:35, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 12:56
Cumhurbaşkanlığı, 2026 atama izinleri yayımlandı

16 Şubat 2026 tarihli "CB'den 2026 Atama İzin Kararları Bekleniyor" başlıklı yazımızda; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi doğrultusunda kamu idarelerine alınacak serbest memur sayıları ile bu sayılardan istisna tutulacak atamalara dair kararın henüz yayımlanmadığını gündeme getirmiştik.

Bu kapsamda, 2026 yılında kamuya atanacak serbest memur sayıları, üniversitelere atanacak öğretim elemanı sayıları ile istisna tutulan atamalara ilişkin 17 Şubat 2026 tarihli ve 2026/59 sayılı Karar yayımlanmıştır.

(Not: Yıllardır uygulandığı üzere her kurum kendi atama izni sayısını sistem üzerinden kendisi görebilmektedir. Kurum bazlı genel bir dağılım yayımlanmamaktadır.)

İŞTE CUMHURBAŞKANI KARARI!

