NATO tatbikatına damga vuran ikili, milli yazılımla birbirine bağlandı

Teknoloji

Performanslarıyla NATO tatbikatına damga vuran Türk savunma sanayisi ürünleri TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3, milli yazılımlarla birbirine entegre edildi.

22 Şubat 2026 11:51
HAVELSAN tarafından geliştirilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tecrübe ve bilgi birikimini de barındıran Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT (ADVENT SYS) ve FleetStar Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS), deniz platformlarının yeni operasyonel yetenekler kazanmasına katkı sağlıyor.

Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'ndaki performansları ve uyumlarıyla dikkati çeken ve övgülerle karşılanan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG ANADOLU ve Baykar tarafından üretilen gemiye konuşlu silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün bu sistemler üzerinden yürütülen entegrasyon çalışmaları tatbikat öncesinde başarıyla tamamlandı. Böylece TCG ANADOLU, Bayraktar TB3 SİHA ile tam dijital uyuma ulaştı.

Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde Bayraktar TB3 ile gemi üzerindeki sistemler arasında kesintisiz veri alışverişi sağlandı. Yapılan testlerle birlikte, Bayraktar TB3'ün uçuş verileri ve elde ettiği anlık yüksek çözünürlüklü görüntüler, ADVENT SYS ekranlarında başarıyla işlendi ve anlamlı verilere dönüştürüldü.

Bu entegrasyon, operatörlerin Bayraktar TB3'ü sadece harici bir araç olarak değil, geminin organik bir sensörü ve silah sistemi gibi merkezi olarak izlemesine ve yönetmesine imkan tanıyor.

Entegrasyon kapsamında Bayraktar TB3 ve ADVENT SYS arasında çift taraflı veri akışı doğrulandı, SİHA'dan gelen görüntülerin doğrudan savaş yönetim sistemine aktarılmasıyla karar vericilerin hızı artırıldı, FleetStar GVDS'nin modüler yapısı sayesinde ilave kabiliyetlerin eklenmesinin önü açıldı.

HAVELSAN'ın geliştirdiği ADVENT SYS ve FleetStar GVDS, esnek ve açık mimarisiyle farklı platformların hızlıca sisteme dahil edilebilmesine olanak tanıyor.

TCG ANADOLU'nun bir "SİHA gemisi" konseptine dönüşmesindeki en kritik aşamalardan biri olan bu yazılımsal entegrasyon, platformların operasyonel kabiliyetini üst seviyeye taşıdı.

ADVENT SYS'nin ağ merkezli yapısı sayesinde, Bayraktar TB3'ten gelen bilgiler sadece TCG ANADOLU'da değil, gruptaki diğer gemilerle de paylaşılabilecek.

- "Beyin" ve "sinir sistemi"

ADVENT SYS, bir savaş gemisinin "beyni" olarak nitelendiriliyor. Sistem, gemi üzerindeki tüm radarların, sonarların, silah sistemlerinin ve elektronik harp cihazlarının tek bir merkezden, uyum içinde yönetilmesini sağlıyor.

FleetStar GVDS ise bu beynin ihtiyaç duyduğu bilgileri taşıyan "sinir sistemi" olarak değerlendiriliyor. Gemideki tüm sensörlerden gelen verileri toplayan, işleyen FleetStar, bu bilgileri ihtiyaç duyan tüm alt sistemlere en hassas ve gerçek zamanlı haliyle dağıtıyor.

TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3 entegrasyonunda ADVENT SYS, SİHA'nın gemiye göre nerede olduğunu ve hangi açıyla yaklaştığını hatasız şekilde sistemlere aktararak güvenli bir operasyon ortamı oluşturuyor.

