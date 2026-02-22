Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Türk sinema ve televizyon dünyası acı bir kayıpla sarsıldı. Usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanamasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. 76 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali Tutal, 27 Ocak'ta evinde rahatsızlanmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmişti.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen oyuncu, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilmişti. Doktorlar, günlerdir hayati tehlikesi devam eden Tutal'ın sağlık durumunun kritik olduğunu belirtmişti. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen usta oyuncudan acı haber geldi.

Usta oyuncunun vefat haberini oyuncu Fırat Tanış sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: Kıymetli abimiz, sinema emekçisi, oyuncu Ali Tutal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum...

Ali Tutal ve Fırat Tanış 2009 -2011 yıllarında yayınlanan Geniş Aile dizisinde Baba-Oğul rolleri ile hafızalara kazınmıştı