'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları

Toplumun hassas olduğu Ramazan döneminde devreye giren dolandırıcılar, sahte bağış linkleriyle siber hırsızlığa soyundu. Gelen SMS'lerdeki linklere tıklayan vatandaşların telefonlarına sızarak saniyeler içinde hesapları boşaltan şahıslara karşı hukukçulardan "kanun" uyarısı geldi. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nu hatırlatan Avukat Bilgehan Özçifçi, izinsiz yardım toplamanın yasak olduğunu belirterek, "Kendi ellerinizle ulaştırmadığınız yardıma temkinli yaklaşın" dedi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yeni bir yöntem geliştiren dolandırıcılar şimdi de halkın manevi duygularını kullanarak yardım adı altında sosyal medya platformundan gönderdiği linklerle vatandaşları dolandırıyor.

Ülke genelinde birçok farklı yöntemle insanları dolandıran şahıslar Ramazan ayının gelmesiyle birlikle yeni bir yöntemle mesajlar atmaya başladı. Vatandaşların manevi duygularını kullanarak muhtaç ailelere yardım yapılacağını bildiren mesajlar atan dolandırıcılar, gerek SMS gerekse sosyal medya üzerinden gönderdiği linklerle vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarını hedef alıyor.

Gelen mesajı okuyup yardım etmek isteyen ve linke tıklayan vatandaşların telefonlarına ve hesaplarına ulaşan dolandırıcılar saniyeler içinde tüm hesaplarınızı boşaltıyor. Yardım yapmak isterken tüm birikiminden olan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, hukukçular 2860 sayılı yardım toplama kanununa göre hiç kimsenin valilik veya kaymakamlıkların izni olmadan yardım toplama yetkisi olmadığının altını çizerek vatandaşları uyarıyor.

"Linke tıklarsanız tüm sermayeniz yok olur"

Dolandırıcıların özellikle sosyal medya ve SMS'ler ile vatandaşların banka hesaplarını hedef aldığını belirten Avukat Bilgehan Özçifçi, "Ülkemizde bugüne kadar birçok alanda dolandırıcılık eyleminde bulunan şahıslar şu an Ramazan ayının gelmesiyle birlikte toplumumuzun manevi duygularını suistimal ederek nakdi yardım ve ramazan kolisi talepli SMS'ler ile vatandaşlarımızın banka hesaplarını hedef alıyor. Unutmayalım ki, 2860 sayılı yardım toplama kanununa göre hiçbir gerçek veya tüzel kişi kaymakamlıkların veya valiliklerin izni olmadan herhangi bir para toplama yetkisine sahip değildir. En önemlisi de şu unutmamak lazım ki, gelen SMS'lere ve içeriğindeki linklere tıklamamız sonucu banka hesaplarımızdaki bugüne kadar kazandığımız tüm sermayemizin yok olmasına sebep olabilir. Bu nedenle asla bu linklere tıklamamalıyız. İnsanlarımızı da bu konuda uyarmalıyız. Eğer bir yardım yapacaksak bunu mutlaka valilik, kaymakamlık veya muhtarlıklara danışarak yapmalıyız. Olmadı, kendimiz bireysel olarak bulduğumuz herhangi bir yardıma muhtaç aileye kendi ellerimizle ulaştıralım" dedi.

