Türk Büro-Sen'den Vergi Haftası mesajı: Emeği teslim etme haftası olmalı!

Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Bakan Tekin açıkladı: Öğrenci değil öğretmen taşınacak
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
Doğal gazda tüketici haklarını güçlendiren yeni düzenleme
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
İstilacı yabancı türlerle mücadelede yeni dönem
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
Baharın ikinci müjdecisi yolda: Cemre suya düşecek
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Türk Büro-Sen'den Vergi Haftası mesajı: Emeği teslim etme haftası olmalı!

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Vergi Haftası vesilesiyle yayımladığı mesajda verginin kamu hizmetleri için hayati önemine değinirken, maliye çalışanlarının kronikleşen sorunlarına ve çözüm taleplerine dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Şubat 2026 12:53, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 12:55
Yazdır
Türk Büro-Sen'den Vergi Haftası mesajı: Emeği teslim etme haftası olmalı!

Genel Başkan Türkeş Güney, verginin devletin temel gücü olduğunu vurguladığı mesajında, bu gücü inşa eden maliye çalışanlarının fedakarlıklarının görmezden gelinemeyeceğini ifade etti. Güney, Vergi Haftası'nın sadece sembolik bir kutlama değil, çalışanların haklarının teslim edildiği bir dönem olması gerektiğini savundu.

Maliye Çalışanlarının Temel Sorunları

Güney, Gelir İdaresi Başkanlığı ve vergi dairelerinde görev yapan personelin karşılaştığı zorlukları şu başlıklarla özetledi:

Yoğun İş Yükü: Personel yetersizliğine rağmen artan beyan dönemleri ve denetim faaliyetleri.

Merkez-Taşra Ayrımı: Kariyer uzmanları arasındaki statü ve hak farklılıkları.

Güvenlik Riski: Sahada ve dairede görev yapan personelin can güvenliği endişeleri.

Türk Büro-Sen'in Çözüm İçin 8 Maddelik Talebi

Vergi gelirlerinin adil toplanması ve kayıp-kaçağın önlenmesi için çalışanların motivasyonunun artırılması gerektiğini belirten Güney, şu talepleri sıraladı:

  1. Fazla Mesai Ücreti: Mart ayı GMSİ (Gayrimenkul Sermaye İradı) beyan döneminde çalışan tüm personele unvan ayrımı yapmaksızın ücret ödenmesi.
  2. Mesai Kriterleri: AVM saha çalışmaları ile daire içi mesainin objektif kriterlerle değerlendirilmesi.
  3. Kariyer Eşitliği: Uzmanlar arasındaki merkez-taşra ayrımının kaldırılması.
  4. Yeni Hizmet Sınıfı: **"Mali Hizmetler Sınıfı"**nın ihdas edilmesi.
  5. Güvenlik: Can güvenliği tedbirlerinin artırılması.
  6. Ekonomik Düzenleme: Fazla mesai ücretlerinin güncel ekonomik koşullara (enflasyon vb.) göre revize edilmesi.
  7. Gelir Uzmanlarına Yetki: Gelir Uzmanlarına imza yetkisi verilmesi ve uzlaşma ücretinden faydalandırılmaları.
  8. Etkin Yapılandırma: Vergi yapılandırma süreçlerinin sürdürülebilir bir zemine oturtulması.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber