Türk Büro-Sen'den Vergi Haftası mesajı: Emeği teslim etme haftası olmalı!

Genel Başkan Türkeş Güney, verginin devletin temel gücü olduğunu vurguladığı mesajında, bu gücü inşa eden maliye çalışanlarının fedakarlıklarının görmezden gelinemeyeceğini ifade etti. Güney, Vergi Haftası'nın sadece sembolik bir kutlama değil, çalışanların haklarının teslim edildiği bir dönem olması gerektiğini savundu.



Maliye Çalışanlarının Temel Sorunları



Güney, Gelir İdaresi Başkanlığı ve vergi dairelerinde görev yapan personelin karşılaştığı zorlukları şu başlıklarla özetledi:



Yoğun İş Yükü: Personel yetersizliğine rağmen artan beyan dönemleri ve denetim faaliyetleri.



Merkez-Taşra Ayrımı: Kariyer uzmanları arasındaki statü ve hak farklılıkları.



Güvenlik Riski: Sahada ve dairede görev yapan personelin can güvenliği endişeleri.



Türk Büro-Sen'in Çözüm İçin 8 Maddelik Talebi



Vergi gelirlerinin adil toplanması ve kayıp-kaçağın önlenmesi için çalışanların motivasyonunun artırılması gerektiğini belirten Güney, şu talepleri sıraladı: