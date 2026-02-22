Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Kabine yeni bakanlarla toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Bakan Uraloğlu: Gemilere 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşme hizmeti sunacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul'da kuracağımız NAVDAT alıcı ve verici istasyonları ile gemilere 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşme hizmeti sunacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2026 13:36, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 13:51
Bakan Uraloğlu, 'Denizciliğin İnterneti Projesi' ve NAVDAT Projesi hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek 'Denizciliğin İnterneti Projesi' ve NAVDAT Projesi ile Türkiye'nin deniz haberleşme ve izleme altyapısını güçlendirdiklerini belirterek, "Bu projelerle Boğazlarımız başta olmak üzere kritik suyollarımızda dijitalleşmeyi ileri seviyeye taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Veri iletişimi güvence altına alınacak"

Denizciliğin İnterneti Projesi kapsamında Türk Boğazlarında seyir halindeki gemilerin güvenliğini ve seyir emniyetini artırmak için bir dizi yenilikçi çözüm sunmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Projeyle, geleneksel fener ve şamandıra sistemlerinin izlenmesi, deniz ekosisteminin tehditlerinin belirlenmesi ve gemilerin takibi gibi önemli alanlarda dijital bir platform kurulması gerekliliğine çözüm oluşturmayı amaçlıyoruz. Projede kullanılacak olan uzak menzil haberleşme altyapıları, mevcut haberleşme altyapısına yedek olacak şekilde eklenerek veri iletişimi güvence altına alınacak. Boğazın farklı noktalarına yerleştirilecek 3 adet yüzer seyir yardımcısı ve 1 adet fener kulesi gibi yapılar; hidrografik, meteorolojik ve gemilerin seyir bilgilerini tespit edebilecek şekilde tasarlandı. Proje, gemi trafiğinin yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sunarak kritik suyollarında güvenli seyrüseferi kolaylaştıracak ve acil durum müdahalelerini destekleyecek."

"Gemi trafiği yönetimini dijital ortamda daha etkin hale getireceğiz"

Proje kapsamında kurulacak sistemle gemi trafiğinin daha etkin yönetileceğini vurgulayan Uraloğlu, "Denizciliğin İnterneti Projesi ile gemi trafiği yönetimini dijital ortamda daha etkin hale getireceğiz. Kritik suyollarımızda seyir süreçlerini daha yakından takip ederek operasyonel kabiliyetimizi artıracağız" diye konuştu.

"İstanbul'da gemilere 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşme hizmeti sunacağız"

NAVDAT Projesi ile deniz haberleşme sistemlerinde önemli bir modernizasyon sağlanacağını belirten Uraloğlu, "İstanbul'da kuracağımız NAVDAT alıcı ve verici istasyonları ile gemilere 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşme hizmeti sunacağız. Bu sistem sayesinde gemilere grafik, metin ve multimedya içeriklerini daha hızlı şekilde iletebileceğiz" dedi.

"Deniz haberleşme altyapımızı ve uluslararası standartlara uyumlu hale getireceğiz"

NAVDAT sisteminin mevcut sistemlere göre daha yüksek veri aktarım kapasitesi sunduğunu ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu projeyle gemi ve kıyı istasyonları arasındaki iletişimi güçlendireceğiz. Denizcilik operasyonlarının etkinliğini artıracağız. Deniz kazalarının önlenmesine yönelik daha hızlı uyarı sistemi sağlayacağız ve mevcut sistemlerle uyumlu, sürdürülebilir ve ekonomik bir altyapı oluşturacağız. Deniz haberleşme altyapımızı daha modern, daha güçlü ve uluslararası standartlara uyumlu hale getireceğiz."

"Denizcilikte dijital dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz"

Söz konusu projelerin Türkiye'nin denizcilik vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Hayata geçirdiğimiz projelerle deniz haberleşme altyapımızı güçlendiriyor, denizcilikte dijital dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

