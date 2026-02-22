Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 sanayi devinden biri olan Sivas Demir Çelik Fabrikası (SİDEMİR) için tarihi bir karar alındı. Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, üretimin durduğu, borçların biriktiği ve fabrikanın değer kaybettiği gerekçesiyle yönetimin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine hükmetti. Yıllık 720 bin ton kapasiteli tesisin, TMSF yönetimiyle birlikte yeniden ekonomiye kazandırılması bekleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2026 13:54, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 14:04
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden birisi olan Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın (SİDEMİR) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) devri için karar aldı.

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 sanayi kuruluşu arasında yer alan SİDEMİR, 1998 yılında özelleştirilmiş iş adamı Erol Evcil tarafından satın alınmıştı. Yıllık 720.000 ton çelik üretim kapasitesiyle inşaat demiri ve tel çubuk kaliteleri için 100 mm ila 160 mm kare kütükler üretmekteydi. İç piyasa başta olmak üzere, Avrupa, Orta ve Uzak Doğu, Afrika, Amerika'ya ihracat yapan işletme yaklaşık 4 yıldır üretime ara vermek zorunda kaldı. İşçi çıkartan ve çalışan işçilerinin maaşlarını ödeyemeyin işletme biriken işçe ve devlet alacaklarından dolayı mahkemelik oldu. İşletmeyle ilgili devam eden birçok dava bulunurken Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı kararla SİDEMİR'in TMSF'ye devredilmesi kararı aldı.

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Kasım 2025 tarihli bilirkişi raporuna göre 'Sivas Demir Çelik Fabrikasının iyi yönetilemediği, fabrikanın değerinin düştüğü, fabrikayla ilgili önceden atanan kayyımlık görevinin tedbiren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yerine getirilmesine, şirket üzerindeki rehinlerin karar kesinleşinceye kadar devamına' karar verdi. Mahkeme itiraz yolunu açık bıraktı.

