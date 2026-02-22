Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Lüks ve markalı saatlerin tamir merkezi İstanbul

Avrupa'dan İsviçre'ye, Norveç'ten Finlandiya'ya kadar pek çok ülkeden lüks saat sahipleri, tamir ve revizyon işlemleri için rotayı İstanbul'a çevirdi. 55 yıllık saat ustası Zekai Ataç, son yıllarda yabancı müşteri sayısında %30 artış yaşandığını belirterek; İstanbul'un fiyat avantajı, usta tecrübesi ve hızlı teslimatıyla dünya çapında bir "saat hastanesine" dönüştüğünü vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2026 14:24, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 15:17
Lüks ve markalı saatlerin tamir merkezi İstanbul

İstanbul'da 55 yıldır saat tamirciliği yapan 70 yaşındaki Zekai Ataç, lüks ve İsviçre markalı saatlerin tamiriyle hem yurt içinden hem de yurt dışından müşterilere hizmet veriyor.

Ataç, erken yaşlarda dayılarının yanında mesleğe başladığını anlatarak, 1990'dan bu yana Sirkeci'deki dükkanında faaliyet gösterdiğini, gençliğinden itibaren marka saatlerin tamiri üzerine uzmanlaştığını ve dünya çapında bilinen markaların tamir ve revizyon işlemlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

İsviçre saatlerinin piyasa değerinin geniş bir aralıkta değiştiğini ifade eden Ataç, "Bugünkü rayiçle 25-30 bin liradan başlayan saatler olduğu gibi 15-20 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar çıkan modeller de var." dedi.

Ataç, tamir ücretlerine ilişkin de bilgi vererek, bu yıl itibarıyla otomatik marka saatlerin tamir bedelinin 19 bin lira olduğunu, kurmalı duvar saatlerinde bu rakamın 7 bin 500 lira ile 11 bin lira arasında değiştiğini, kronometre tamirlerinde ise bedelin 1000 dolara kadar çıkabildiğini kaydetti.

Düz kurmalı bir Rolex saat modelinin İstanbul'da 500 İsviçre frangına revize edildiğini aktaran Ataç, Rolex Daytona kronometre gibi modeller olması halinde tamir bedelinin 2 bin 200 İsviçre frangına kadar yükselebileceğini dile getirdi.

"Marka saatlerin tamiri için İstanbul'a gelenlerde yüzde 30 artış var"

Ataç, yaklaşık 30-35 yıldır kıymetli saatlerin tamiriyle uğraştığını ve bu alanda yurt dışında da bilinirlik kazandığını belirterek, Türkiye'de servis ücretlerinin görece uygun olması nedeniyle yabancı müşterilerin İstanbul'u tercih ettiğini ifade etti.

Avrupa'nın birçok ülkesinden müşterileri olduğunu belirten Ataç, İsviçre, Almanya, Fransa, Norveç ve Finlandiya'dan saatlerin tamir için getirildiğini, Münih'ten düzenli olarak saat getiren müşterilerinin bulunduğunu söyledi.

Ataç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 2-3 yıldır yurt dışından lüks ve marka saatlerin tamiri için İstanbul'a gelen müşterilerimizde ortalama yüzde 30 artış var. Bilinirliliğimiz arttıkça, işlevselliğimiz de öne çıkıyor. İstanbul'a bu konuda gelip marka saatlerinin tamirini yaptıran dolu insan var. Özellikle 'vintage' ticareti yapan, alan-satan, tamir ettirip, bakımını yaptırıp yurt dışında satışını yapan çok oluyor. İnternet bu işe de çok yardımcı oldu. İstanbul lüks saatlerin tamiri konusunda, onları tekrardan kazandırma konusunda, bu işte merkezdir."

Zekai Ataç, Avrupalı marka ve lüks saat tamircilerinin bu işleri okullarda öğrendiğini ancak Türkiye'deki ustaların yıllardır bu işi sahada yaparak öğrendikleri için daha başarılı ve hızlı olduğunu vurguladı.

Bazı konularda da yurt dışının Türkiye'den ucuz olduğuna işaret eden Ataç, "Orada da parça fonksiyonu işin içine girer. Ama genelde biz uygun fiyata yapıyoruz bunları onlara göre. Türkiye zaten dünyada saatçilikte adı sanı olan bir ülkedir. Dünya, Avrupa'yı saatçi bilir ama biz Müslüman bir ülkeyiz ve saat bizim için çok önemlidir. Zaman bizim için çok önemli. Yani Türkiye, dünyada sayılı saat seven ülkelerden bir tanesidir." diye konuştu.

