NASA, Ay'a dönüş programını erteledi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a dönüş programı olarak bilinen "Artemis"in Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II"nin fırlatılmasını, roket sistemindeki aksaklıklar nedeniyle bir kez daha erteledi.

22 Şubat 2026 14:50
NASA, Ay'a dönüş programını erteledi

NASA Direktörü Jared Isaacman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Artemis II görevine ilişkin yapılan testler sırasında roket sistemindeki helyum akışında kesinti tespit edildiğini açıkladı.

Sorunun hatalı bir filtre, vana ya da bağlantı plakasından kaynaklanabileceğini belirten Isaacman, etkilenen bölgenin incelenip onarılabilmesi için roketin Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne geri çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Isaacman, bu durumda Artemis II görevinin martta yapılamayacağına işaret ederek, fırlatışın onarım çalışmalarının sonucuna bağlı olarak nisan ayının başına ya da sonuna erteleneceğini kaydetti.

Daha önce de dondurucu soğuklar nedeniyle şubat ayına ertelenen fırlatış, sıvı hidrojen sızıntısı ve teknik aksaklıklar nedeniyle mart ayına kaydırılmıştı.

- Ay'a dönüş: "Artemis Programı"

NASA, Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" ile astronotları yeniden Ay'a göndermeyi amaçlıyor. Programın ilk aşaması "Artemis I", Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II" görevinde ise astronotların Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor. 10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

Daha sonra NASA, uzay kapsülünde meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle Artemis II'nin Eylül 2025'te gerçekleşmesi planlanan tarihinin Nisan 2026 sonrasına, 2026'da Ay'a inişi planlanan Artemis III misyonunun ise 2027'ye ertelendiğini bildirmişti.

NASA, 2021'de İnsanlı İniş Sistemi (HLS) geliştirilmesi için SpaceX'le 2,9 milyar dolarlık bir anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

