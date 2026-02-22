Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı

İstanbul'da köpeğiyle bindiği otobüste yolcularla tartışan ve ardından kendisini savcı olarak tanıtıp yolcuları tehdit eden şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da köpeğiyle bindiği İETT otobüsünde yolcularla tartışan, "Savcıyım, polis benim emrim altında" diyerek yolcuları tehdit eden şahıs hakkında "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edildikten sonra dün gözaltına alınan kadın bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da, köpeğiyle toplu taşıma aracına binen bir kadın, köpeğinin ağızlığı ya da taşıma çantası olmadan yalnızca tasma ile yolculuk etmesi nedeniyle diğer yolcuların tepkisini çekmişti.

Bazı yolcular, toplu taşıma kuralları gereği köpeğin ağızlıklı ya da çanta içinde olması gerektiğini belirterek duruma itiraz etmiş, bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma yaşanmıştı.

Savcı olduğunu iddia eden kadın, tepki gösteren yolculara "Polis benim emrim altımda, ben savcıyım" , "Seni öldürürüm" , "Bundan sonra Türkiye'de barın bakalım" , "Sizin gibi yobazlar yüzünden kadınlar ve çocuklar ölüyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Söz konusu şahıs bunun üzerine gözaltına alınmış, Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin yaptığı açıklamada süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etmişti.

Öte taraftan kendini savcı olarak tanıtan Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksek Okulu'ndan terk olduğu ve 'hırsızlık', 'tehdit' 'uyuşturucu madde bulundurma' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilmişti.