TFF'den tek cümlelik açıklama: Futbol ayak oyunu değil, bir spordur

TFF'nin "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur" ifadesini içeren paylaşımı, Galatasaray'ın Konyaspor maçı sonrası hakem kararları ve VAR uygulamasına yönelik sert eleştirilerine dolaylı bir yanıt olarak değerlendirildi.

TFF'den tek cümlelik açıklama: Futbol ayak oyunu değil, bir spordur

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Futbol ayak oyunu değil, bir spordur."

Bu açıklamanın Galatasaray'ın dün hakemler için yaptığı açıklamaya cevap niteliğinde olduğu iddia edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı yazılı açıklama şu şekildeydi:

"Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır.

Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir.

Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu derhal göreve davet ediyoruz."

