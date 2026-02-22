Muğla'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Yol geçici olarak ulaşıma kapatılırken, ekipler çalışma başlattı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2026 15:54, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 15:55
Seydikemer ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle Arsa Mahallesi yolu ulaşıma kapatıldı.
İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak, temizlik ve yol açma çalışmalarına başladı.
Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.