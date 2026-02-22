Filozof Atakan'ın son halini görenler tanıyamadı

Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Kabine yeni bakanlarla toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine yeni bakanlarla toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
'Takma dişim kayboldu' dedi, 112'yi aradı
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Hisseli Ortaklıklarda Fiili Taksime Dair Önemli Karar
Ana sayfaHaberler Magazin

Filozof Atakan'ın son halini görenler tanıyamadı

10 yaşında okuduğu felsefe kitaplarıyla yaptığı yorumlarla tüm Türkiye'nin dikkatini üzerine çeken Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden gündemde. Bir döneme sözleri ve duruşuyla damga vuran, ardından uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren "Filozof Atakan", bu kez değişen tarzıyla ortaya çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Şubat 2026 16:28, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 16:30
Yazdır
Filozof Atakan'ın son halini görenler tanıyamadı

Küçücük yaşına rağmen kurduğu derin cümleler, felsefeye olan ilgisi ve okuduğu kitaplarla ülke gündemine oturan Kayalar, özellikle sosyal medyada "Filozof Atakan" lakabıyla anılmıştı. Kısa sürede büyük bir şöhrete ulaşan Atakan, katıldığı televizyon programlarıyla da adından sıkça söz ettirmişti.

GÖRENLER TANIYAMADI

Uzun bir aradan sonra internete düşen bir fotoğraf karesiyle yeniden gündeme gelen Filozof Atakan, bir kafede görüntülendi. Çalışanlarla fotoğraf çektiren Kayalar'ın saçlarını uzattığı, oldukça zayıfladığı ve tarzını tamamen değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

Atakan Kayalar'ın son hali, sosyal medyada kısa sürede yayılırken kullanıcılar "Yıllar onu çok değiştirmiş", "Filozof Atakan büyümüş" ve "Zaman ne çabuk geçti" yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber