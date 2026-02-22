Siber suçlarla mücadele sürüyor: 181 tutuklama

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 28 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 324 şüphelinin 181'i tutuklandı, 87'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüpheliler hangi suçları işledi?

Açıklamaya göre, şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama, ürün satış dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları,

-Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,

-Pos tefeciliği yaptıkları,

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

-Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

210 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu şüphelilere ait suçtan elde edildiği değerlendirilen; 3 adet şirket, 1 adet futbol kulübü, 11 adet araç, 3 adet motosiklet, 7 adet daire, 6 adet arsa ve 1 adet iş yeri olmak üzere yaklaşık 210 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.