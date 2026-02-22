Valilik mahkemeye yazı yazdı: Zeydan Karalar görevine dönecek mi?

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında tutuklu yargılanırken tahliye edilen seçilmiş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve dönüşü için Adana Valiliği, davaya bakan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi'nin atanmasının ardından 13 Şubat günü gönderilen yazıda, Karalar'ın akıbeti soruldu ve 16 Şubat'a kadar cevap talep edildi.

Mahkemenin Adana Valiliğine yanıtı 19 Şubat'ta geldi. Mahkeme, yargılamanın ilk duruşmasının hala bitmediğini belirterek, "Mahkememiz durusmasının halen devam ettigi ve ilk celsenin henüz tamamlanmadıgı, ayrıca 05/02/2026 tarihinde yapılan oturumda sanık hakkında yurt dısına çıkamamak seklinde adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmasına karar verilmis oldugu hususu, bilgilerinize rica olunur" cevabını verdi.

Ne olmuştu?

'Aziz İhsan Aktaş' soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te gözaltına alındı ve 8 Temmuz 2025'te tutuklanan Zeydan Karalar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. Yaklaşık 8 ay sonra görülen davanın 5 Şubat'taki celsesinde tahliye edilen Karalar, aynı gün Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, "Kalan arkadaşlarımın da en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacağına inanıyorum" demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tahliye kararlarına itirazı da İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Üst mahkeme, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararının gerekçesini yerinde bulmuştu.

Karalar'ın görevine dönüp dönmeyeceği İçişleri Bakanlığının vereceği karara bağlı. Benzer şekilde tahliye edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmişti.