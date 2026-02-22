Bakan Göktaş: Külliye'de ramazanın tadı bir başka

Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Kabine yeni bakanlarla toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Kabine yeni bakanlarla toplanıyor: İşte gündemdeki konular
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Milyonluk rüşvet havuzu kuran gümrük çetesi çökertildi
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciyi derse almayan öğretmen açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
DMM'den 'gereksiz platin' iddialarına yalanlama
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
Bakan Tekin: Okullarımızda etkinlik başlattık, okullarımız cıvıl cıvıl
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
'Sendikal engeller kalkacak, asgari ücret 39 bin lira olacak'
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
İstanbul'da en temiz ve en kirli ilçeler belli oldu
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
'Savcıyım' dedi, gerçek başka çıktı! Meslek Yüksekokulundan terk çıktı
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
TCMB, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
Bakan Ersoy, Dünya Dillerinde Türkçe sözlüğünü tanıttı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Göktaş: Külliye'de ramazanın tadı bir başka

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Maher Zain konserine katıldı ve bakanlığın standını inceledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2026 20:30, Son Güncelleme : 22 Şubat 2026 19:32
Yazdır
Bakan Göktaş: Külliye'de ramazanın tadı bir başka

"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Maher Zain konserine ailesiyle birlikte katılan Bakan Göktaş, Zain'in sevilen eserlerine eşlik etti.

Bakan Göktaş, konserin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda bakanlığın standını ve atölyeleri ziyaret etti, ailelerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Göktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Külliye'de Ramazan etkinliklerinin geleneksel hale gelmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Etkinliğe ailesiyle birlikte katıldığını belirten Göktaş, "Maher Zain konserini dinledik. Burada hem büyüklerin hem küçüklerin ailece zaman geçirebileceği bir ortam oluştu. Milletin evinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bütün vatandaşlarımızın kendini iyi hissedebileceği, ramazanı keyifle yaşayacağı bir ortam oluştu. Hem büyüklerin hem küçüklerin söyleşilerle, konserlerle zaman geçirebileceği güzel bir alan var. Bugün de gerçekten ilgi oldukça fazla." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının standında "Ailemiz, Geleceğimiz" sloganıyla Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni tanıttıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak stantta, görme engellilere yönelik beyaz baston etkinlikleri, çocuklarımıza yönelik aile temalı farklı etkinliklerimiz var. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Külliye'de ramazanın tadı bir başka. Ramazanın tüm anlarıyla, tüm keyfiyle beraber yaşanabileceği, coşkuyla, şenlikle, maneviyatıyla gerçek manasında yaşanabileceği bir ortam oluştu. Vatandaşlarımızın ramazan ayını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber