Tartışma sonrası aracın kaputunda metrelerce sürüklendi
Başkentte, kaputunda bir kişinin bulunmasına rağmen sürülen araç, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında, sürücü kursu öğretmeni C.Ö. ile otomobilin sürücüsü İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç. sürücü kursu aracının kaputuna tutunarak hareket etmesini engellemek istedi. C.Ö. ise otomobili sürmeye devam etti. Otomobilin hareket halinde olduğu anlar, bir başka otomobille seyir halindeki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul Yolu Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan C.Ö. gözaltına alındı.
Ankara'da sürücü kursu eğitmeni, trafikte tartıştığı kişi kaputun üzerindeyken kilometrelerce yol gitti.TRT HABER (@trthaber) February 22, 2026
Polis ekiplerinin durduğu sürücü gözaltına alındı. pic.twitter.com/pus8PG82F9