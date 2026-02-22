Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Ana sayfaHaberler Dünya

Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı: Sokaktakileri öldüreceğiz bildirisi yayımladılar!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Meksika'da ordu ve karteller arasında çıkan çatışmalarda mahsur kaldığını duyurdu.

22 Şubat 2026 23:02
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur kaldı: Sokaktakileri öldüreceğiz bildirisi yayımladılar!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Meksika'da kartel ile ordu arasındaki savaşta mahsur kaldığını, Meksika Büyükelçiliği ile irtibat halinde olduğunu duyurdu.

Bulunduğu otelden canlı yayın yapan Özdemir, Meksika'nın en büyük kartellerinden birinin liderinin öldürüldüğünü, Meksika'daki 6 ya da 8 eyalette misilleme eylemleri yapıldığını; otobüslerin, araçların yakıldığını, tüm uçuşların iptal olduğunu söyledi.

Özdemir, "3 günlüğüne Meksika'ya tatile geldik ve Kartel ile Ordu çatışması arasında mahsur kaldık. Otel dışında barikatlar kurulmuş, araçlar yakılmış, havaalanı yolu kapanmış durumda... Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı yaptıktan sonra Meksika'da Puerto Vallarta'da bulunduğu otelden yayın yapan Özdemir, ailesiyle birlikte Meksika'ya tatile geldiklerini, otelden çıkmak üzereylen bir haber geldiğini ve "otelinizden çıkmayın" dendiğini anlattı.

"Karteller "Saat 2'den sonra sokakta kim olursa öldüreceğiz" bildirisi yayımladı"

Meksika'nın en büyük kartellerinden birinin lideri El Mancho'nun öldürüldüğünü ve kartelin bu ölüm üzerine misilleme yaptığını anlatan Özdemir, Meksika'da yaşananların bölgenin yüzde 75'ini etkilediğini, havaalanlarına ve otellere baskın olduğunu ifade etti. Kartelin "Saat 2'den sonra sokakta kim olursa öldüreceğiz" şeklinde bildiri yayınladığını belirten Özdemir, kaldığı otelde herkesin çok gergin olduğunu ifade etti.

Özdemir, Meksika'daki 6 ya da 8 eyalette misilleme eylemlerinin sürdüğünü, otobüslerin araçların yakıldığını, tüm uçuşların iptal olduğunu söyledi.

Türkiye Büyükelçiliği ile iletişim halinde olduğunu Özdemir, "Meksika çok gergin ama biz burada güvendeyiz" dedi.

