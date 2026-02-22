Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Yalova'da baba ile 14 aylık kızı komşuları tarafından darbedildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde uzun süredir sorun yaşadıkları komşularının saldırısına uğrayan baba ile kucağındaki 14 aylık kızı hastaneye kaldırıldı.

22 Şubat 2026
Yalova'da baba ile 14 aylık kızı komşuları tarafından darbedildi

İddiaya göre, Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaklaşık bir yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu aile, binada oturan ve kendilerini aşiret olarak nitelendiren ailenin baskılarına maruz kaldı.

Evlerinin önüne mermi çekirdeği ve notlar bırakılarak binadan taşınmalarının istendiğini ileri süren mağdur aile, durumu jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu.

Kendilerine "Biz aşiretiz" dedikleri ileri sürülen ve Vanlı olduklarını ifade eden şüphelilerle iki gün önce de yolda karşılaşan M.B., tekrar tehdit edildiği için durumu jandarmaya bildirdi.

Odunla saldırdı

Olay yerine gelen jandarma ekibine araç içi kamera görüntülerini teslim eden ve iftarını yapmak için evine gitmek isteyen M.B.'ye, kucağında 14 aylık kızı varken, husumetli oldukları aileden Ş.E. odunla saldırdı.

Küçük kızın başına ve babasının burnuna odunla vuran şüpheli, olay yerinde bulunan ekipler tarafından gözaltına alınırken daha önce uzaklaştırma kararı verilen diğer şüpheli S.E. ise serbest kaldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Ş.E. tutuklanırken baba ile kızı ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaşadıkları saldırıda küçük kızın başında çatlaklar, baba M.B'nin ise burun ve baş bölgesinde kırıklar oluştu.

Hastanede açıklamalarda bulunan M.B, İstanbul'da çalıştığı için sadece hafta sonlarında ikamet ettikleri Esenköy'deki evine gelebildiğini söyledi.

"Kızımla içeri girerken odunla vurdular"

Daha önce husumetli olduğu komşusu S.E. ile cuma günü iftardan hemen önce olayı yaşadıklarını aktaran M.B, şunları kaydetti:

"En son cuma günü kızımla eve döndüm. Sokakta karşılaştığımda 'Ne bakıyorsun lan' dedi. Oruçlu ağzımızla içeri girdim jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde dışarı çıktım, araç kameramı söktüm jandarmaya teslim ettim. 'İftarımı açıp geliyorum' dedim. Kız kucağımdaydı. Kızımı kucağıma alıp da kavgaya gidecek kadar bilinçsiz bir baba değilim. Jandarma personelinin yanında bana ve kızıma bunu yaptılar. 4 çocuğumun olmasından, ses ve gürültüden rahatsızlarmış. Burası yazlık yeriymiş. Bizim burada yaşamaya hakkımız yok mu?

Bu şahsın uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bu olay yaşandı. Şu an kızımın kafatası çatlak. Benim de burnum kırık. Bu halde evimize gitmeye korkuyoruz. Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. Bu vuran şahıs tutuklandı ama 9 aydır bizimle, çocuklarımla uğraşan, uzaklaştırma ve tedbir kararı olan şahıs hala elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Ben bu 4 çocuğumu alıp nereye gideyim? Kime sığınalım, kimden yardım isteyelim? Daha önce de tutanaklarda mevcut, mermi çekirdeği bırakıp 'Burayı terk et' gibi notlar, tehditler de aldık. Şikayetçiyiz, gereğinin yapılmasını istiyoruz."

