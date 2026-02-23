23 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılacak. (Ankara/12.30) EKONOMİ FİNANS 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'na katılacak (Ankara/10.30) 2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) SPOR 1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla sona erecek. (İstanbul/20.00) 2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası; Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor, SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor, Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiröengücü ve Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor FK maçlarıyla tamamlanacak. (Sivas/13.30/İstanbul/13.30/16.00/Diyarbakır/20.00) 3- Türkiye Basketbol Federasyonunun Total Energies firmasıyla milli takımlar ana sponsorluk, Mais Renault'yla ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak. (İstanbul/11.00)