Küresel riskler altını destekledi: İşte fiyatlar

Gram altın haftaya 7.290 TL seviyesinden başlarken, ons altın ise 5.170 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz haftaki kapanışa kıyasla fiyatlarda yüzde 1'i aşan bir yükseliş dikkat çekiyor.

Yüksek Mahkeme'nin "iptal" kararının ardından ABD Başkanı Trump'ın küresel gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltmesi, piyasalarda güvenli liman arayışını güçlendirdi. Öte yandan ABD ile İran arasındaki gerilim de yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 23 Şubat 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.286,41 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.344,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.672,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.345,87 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.112,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 121.235,43 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.163,65 dolar