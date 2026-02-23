İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
Kartel lideri El Mencho öldürüldü, Meksika karıştı

Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden birine büyük darbe vuruldu. Jalisco Yeni Nesil adlı kartelin "El Mencho" lakaplı elebaşı, düzenlenen operasyonda öldürüldü. Operasyonun ardından kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Birçok kentte araçlar ve iş yerleri ateşe verildi, yollar kapatıldı.

Yolları kapattılar, araçları, iş yerlerini kundakladılar...

Meksika, ülkenin en büyük kartellerinden birinin elebaşı Nemesio Oseguera Cervantes'e yönelik operasyonun ardından karıştı.

Jalisco Yeni Nesil adlı kartelin "El Mencho" lakaplı elebaşı, Jalisco eyaletinde Meksika ordusunun operasyonuyla öldürüldü.

Çatışma sırasında 4 kartel üyesinin öldürüldüğü, 2'sinin gözaltına alındığı, 3 askerin ise yaralandığı açıklandı.

Operasyonla birlikte geniş çaplı şiddet olayları patlak verdi. Suç örgütü üyeleri saldırılarda bulundu.

Guadalajara Uluslararası Havalimanı'na baskın düzenleyerek güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Havalimanından silah sesleri yükseldi. Çok sayıda insan korku ve panik içinde kaçıştı. Otobüs terminallerinde de silah sesi ve patlamalar duyuldu. Yoğun duman gökyüzünü kapladı.

Kartel üyelerinin neden olduğu şiddet olayları nedeniyle çok sayıda eyalete ordu birlikleri sevk edildi.

Cumhurbaşkanından sükunet çağrısı

Olaylara ilişkin Meksika Cumhurbaşkanı Sheinbaum, sükunet çağrısı yaptı. "Tüm eyaletlerin valileri ile koordinasyon içindeyiz" açıklamasında bulundu.

Halktan evlerinde kalmaları istendi, toplu taşıma durduruldu.Sokaklar, artan tedbirlerin ardından boş kaldı.

Jalisco Yeni Nesil Karteli daha önce ABD tarafından terör örgütü ilan edilmişti.

Washington yönetimi, kartel elebaşı El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.

