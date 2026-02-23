İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İstanbul yeni haftaya da trafikle başladı

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yine yoğun. Saat 07.40 itibarıyla yoğunluk yüzde 60'ı geçti.

23 Şubat 2026
İstanbul yeni haftaya da trafikle başladı

Mega kentin her iki yakasında D-100 (E-5) karayolu ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarının birçok noktasında trafik yoğunluğu artıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre saat 07.40 itibarıyla trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 60'ı aştı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kartal-Maltepe arasında başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar sürüyor. TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne (FSM) kadar devam ediyor. FSM trafiği E-5 yönünde ise Ataşehir bağlantısına ulaşıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Esenyurt'tan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk yaşanıyor. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü-Küçükçekmece, Merter-Haliç Köprüsü, Okmeydanı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun.

TEM Otoyolu ise Ankara istikametinde Metris-Hasdal bağlantısı çok yoğun. Basın Ekspres Yolu'nda da her iki yönde araçlar güçlükle ilerliyor.

