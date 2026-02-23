IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Erzurum'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 8 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 10:21, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 10:22
Erzurum'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle Gökçebük köyü yol ayrımında hafif ticari araçlar ve tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine Aşkale sağlık ekipleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Erzurum'dan da çok sayıda ambulans ve UMKE ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Kazada bazı araçlar ağır hasar alırken ekipler adeta zamanla yarıştı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazaya karışan araçlardan yaralıların çıkarılma çalışmaları devam ederken, 8 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası yaralıların ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk işlemleri sürüyor. Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, sürücülere yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

