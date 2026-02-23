IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Yaklaşık 1 trilyon liralık kredi için kefalet desteği sağladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Şubat itibarıyla ihracatçılardan üreticilere kadar işletmelere kullandırılan 995 milyar 78 milyon 927 bin liralık kredi için kefalet desteği sağladı.

Haber Giriş : 23 Şubat 2026 11:39, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 11:34
Bakanlığın verilerinden yapılan derlemeye göre, teminat yetersizliği bulunan firmaların finansmana erişim imkanlarının artırılması amacıyla KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmalara Hazine destekli kefalet sistemiyle destek olanağı tanınıyor. Bu imkandan üretici ve ihracatçı firmalar yararlanıyor.

Sistem kapsamında 2009'dan 6 Şubat tarihine kadar kullandırılan kredi miktarı 995 milyar 78 milyon 927 bin liraya ulaştı. Bu krediler için sağlanan kefalet 834 milyar 182 milyon lira olurken kefalet risk bakiyesi de 151 milyar 730 milyon lira olarak hesaplandı.

Sistem kapsamında işletmelerce kullanılan ticari kredi tutarı 953 milyar 438 milyon lirayı bulurken bu kredilere yönelik kefaletin 800 milyar 686 milyon lira olduğu tespit edildi. Ticari kredilerin kefalet risk bakiyesi ise 151 milyar 732 milyon lira oldu.

Ticari krediler türlerine göre incelendiğinde ilk sırayı 715 milyar 886 milyon lirayla işletme kredileri alırken bunu 68 milyar 143 milyon lirayla yatırım kredileri, 16 milyar 656 milyon lirayla gayri nakdi krediler takip etti.

Kullandırılan ticari kredi adedi ise 1 milyon 387 bin 900 olarak kayıtlara geçti.

Ticari kredilere sağlanan kefalet tutarında en yüksek pay imalat sanayisinin

Ticari kredilere sağlanan kefalet tutarının sektörlere göre dağılımına bakıldığında en yüksek payı yüzde 45,31 ile imalat sanayisi aldı. Bunu, yüzde 31,08 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu araç servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, yüzde 8,77 ile inşaat, yüzde 3,7 ile taşımacılık, depolama ve haberleşme izledi.

Bu arada, söz konusu dönemde KOBİ'lere 504 milyar 630 milyon lira, KOBİ dışı işletmelere de 121 milyar 727 milyon lira kefalet imkanı sağlandı.

