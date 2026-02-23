Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
Akaryakıta dev zam kapıda
Akaryakıta dev zam kapıda
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Kabinenin gündemi bayram ikramiyesi
Kabinenin gündemi bayram ikramiyesi
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Sosyal konutlarda rant çarkı: Kura hakkını milyonlara satıyorlar!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Aile yapısına yasal kalkan: Cinsiyet değiştirme yaşı 25'e çıkıyor!
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Ankara-İzmir YHT hattı Manisa'dan geçecek mi?
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Erdoğan'dan 'Umut Hakkı' talimatı: Kişiye özel düzenleme asla olmayacak
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Aileyi katleden belediyede müdür çıktı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından yapımına başlanan ve kaba inşaatları tamamlanan afet konutları ile hak sahibi vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 12:55, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 12:56
Yazdır
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde meydana gelen ve her ikisi de 6,1 büyüklüğünde olan depremler, ilçe merkezi ile birlikte Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alacaatlı köylerinde çok sayıda yapıda ağır hasara yol açtı. Depremin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı'ya giderek depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, afet konutlarının 1 yıl içinde teslim edileceği sözünü verdi.

Sındırgı ve Bigadiç'te 974 bağımsız bölüm inşa ediliyor

Bakan Kurum'un talimatıyla depremde hasar gören evlerin yerine; Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde 385'i köy evi, 135'i TOKİ konutu, 11'i iş yeri olmak üzere 531 bağımsız bölümün temeli atıldı. Sındırgı ilçesinin Çavdaroğlu Mahallesi'nde sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen 100 TOKİ konutu da yine depremde evleri hasar gören hak sahiplerine verilmesi kararlaştırıldı. Geçtiğimiz aralık ayında da yine Sındırgı'nın Çavdaroğlu Mahallesi'nde 338 afet konutu ve 5 iş yerinin daha ihalesi yapıldı. Böylece Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde 385'i köy evi, 16'sı işyeri olmak üzere toplam 974 bağımsız bölümün inşaatına başlandı.

Bakan Kurum: Sındırgı'da ocaklar yeniden tütecek

Bakan Kurum, Sındırgı'da kaba inşaatları biten yeni evlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak "'Yeni bir yuva, yeni bir hayat' diyen Leyla kardeşimizin heyecanı, 'Devlet bir baba' diyen Cemal abimizin güveni. Hepsi bizim yol haritamız. Bir söz verdik, sözümüzü tutacağız. Sındırgı'da ocaklar yeniden tütecek, her aile sıcak yuvasına kavuşacak" mesajını verdi.

Fatma Kartal: Heyecanlandım, benim de böyle güzel bir evim olsa dedim

Görüntülerde yer alan hak sahiplerinden Fatma Kartal depremin neden olduğu yıkımı, "Arkama döndüm, bir baktım, ev dörde bölünmüş" sözleriyle anlattı. Yeni evlerinin inşaatlarını görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Kartal, "Heyecanlandım; ah benim de böyle güzel bir evim olsa dedim. Gece gündüz Allah'ıma dua ediyorum; Rabbim sıcacık yuvalarımıza geri döndürmek nasip et diye... Tez ele geçecekler (yapacaklar) bizi de yuvamıza çabuk gönderecekler" dedi. Leyla Çelikten ise "Her şeyimiz tuzla buz oldu gitti. Sadece maddi değil, manevi destek de çok önemliydi. Yapılan konutları görünce o bizim için ümit. Örnek daire çok güzel olmuş. Yeni bir yuva, yeni bir ev, yeni bir hayat, yeni başlangıçlar" şeklinde konuştu. Leyla Çelikten'in kızı 6 yaşındaki kızı Ayşe de sevincini "Çok güzel burası, çok beğendim. Şuan Sındırgı ayağımın altında" sözleriyle dile getirdi.

"Kime güveneceğiz? Tabiiki devlete güveneceğiz, devlet bir baba"

Zor zamanlarda devletin desteğinin en büyük güç olduğunu vurgulayan Cemal Gündoğan da "İnsanlar zor zamanında yukarı bakar. Kimse aşağıya bakmaz. Kime bakacak, kime el uzatacak? Devlet bir baba. Kime güveneceğiz? Tabii devlete güveneceğim. Devlet güçlü olacak ki halk da güçlü olsun. Halk da rahat olsun, huzurlu olsun. Biz her zaman devletin yanındayız" diye konuştu.

"İnsanın evi gibi olur mu?"

Fadime Kaplan ise inşaatların çok hızlı ilerlediğine dikkat çekti: Yapıyorlar çok şükür. Bak senesine varmadan bitecek inşallah. Bu kadar bittiğine göre bundan daha güzel olacak. Mutluyuz çok şükür. Bak ne güzel çelik evlere sahip olacağız. Bundan fazla mutluluk olur mu? İnsanın evi gibi olur mu?

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber