Tuğba Özay'ın 'bulut' paylaşımına bilimsel verilerle cevap geldi

Tuğba Özay, ilginç paylaşımlarına devam ediyor.

Dün bulutlarda tuhaflık olduğunu söyleyen ve buna dair paylaşım yapan Özay'a, bilimsel verilerle cevap verildi.

KİMYASAL PÜSKÜRTME DEĞİL, UÇAK İZLERİ

Tuğba Özay dün yaptığı paylaşımda, "

Uçaklar sorti atarak spreyleme yapıyor. Bu bulut falan değil.

Kimyasal püskürtmeye maruz kaldığımızı biliyoruz.

Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o. Böyle bir şey olabilir mi her taraf spreylenmiş durumda.

Vatandaş bile diyor ki uçaklar spreyleme yapıyor, bu izler oluyor, bu bulut filan değil.

" dedi.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan birçok sayfa, durumu bilimsel verilerle açıkladı ve Özay'ın yanıltıcı paylaşımlar yaptığı vurgulandı.

"BİLGİÇ BİLGİÇ KONUŞAN CAHİLLER"

Sosyal medya üzerinden Özay'ın değerlendirmesi sonrası paylaşım yapan Mikdat Kadıoğlu, uçak izleri hakkında görsellerle değerlendirme yaptı.

Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu,

"Uçak izleri hakkındaki komplo teorilerinden bıktım usandım, bezdim. Şöyle gökyüzüne bir bakıp sanki bir şey anlamış gibi bilgiç bilgiç konuşan cahiller yüzünden resmi gayri resmi yüzlerce soruyla karşı karşıya kalıyoruz."

dedi.

"BU ÇİZGİ FARKLI RENKTE VE EĞİK UZANIR"

Buna göre detaylar şu şekilde;

Bir Contrail oluşturmanın formülü

- Uçak motorları, yakıtın yanmasıyla büyük miktarda su buharı üretir.

Bu, contrail oluşumu oluşumu için temel ham maddedir.

- Atmosfer sıcaklığının yaklaşık -40°C'nin altına düşmesi gerekir.

- Bu kritik eşikte, motorlardan çıkan su buharı anında yoğunlaşır ve donar.

- Havanın "buza doygun" olması, oluşan buz kristallerinin hemen erimesini veya buharlaşmasını engeller.

- Bu durum, contrailin saatlerce gökyüzünde kalmasına, yani "kalıcı" olmasına neden olur.

- İklim üzerinde en büyük etkiyi bu kalıcı contrailler yaratır.

Analiz adım 1: Soğuk bölge tespit edilir

- Contrail oluşumu için atmosfer sıcaklığının -40°C veya daha soğuk olması gerekir.

1. Diyagram üzerindeki -40°C sıcaklık çizgisini (izoterm) bulun. Bu çizgi genellikle kesikli veya farklı renkte belirtilir ve diyagram boyunca eğik olarak uzanır.

2. Atmosferik Sıcaklık Profilinin (kırmızı çizgi) bu -40°C çizgisini nerede ve hangi yükseklik (basınç) aralığında kestiğini belirleyin.

3. Kırmızı çizginin -40°C'nin solunda kaldığı tüm dikey bölge, potansiyel contrail oluşumu için yeterince soğuk olan "Contrail Penceresi"dir.

"YÜKSEK BAĞIL NEME SAHİP OLMASI GEREKİR"

Analiz adım 2: Nemi kontrol etmek

Contrail'in kısa sürede kaybolmayıp kalıcı olması için, bulunduğu hava katmanının "buza doygun" olması, yani çok yüksek bağıl neme sahip olması gerekir.

Yüksek bağıl nem, Skew T diyagramında Sıcaklık (kırmızı çizgi) ve Çiy Noktası (yeşil çizgi) profillerinin birbirine çok yakın olduğu veya birleştiği bölgeler olarak kendini gösterir.

Adım 1'de belirlediğiniz soğuk bölge (-40°C'den daha soğuk) içinde, kırmızı ve yeşil çizgilerin birbirine en çok yaklaştığı dikey katmanları arayın.