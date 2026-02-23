Tuğba Özay'ın 'bulut' paylaşımına bilimsel verilerle cevap geldi

3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla
Sponsorlu İçerik
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
Akaryakıta dev zam kapıda
Akaryakıta dev zam kapıda
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Döviz bürosu olmayıp döviz satan yandı: Milyonluk cezalar kapıda!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
Uzmanlardan uyarı: İşte IBAN transferinde dikkat edilecek hususlar!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
TBMM'ye ilginç talepler yağdı: Milli Eğitim Bakanını öğretmenler seçsin!
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Meclis'te yoğun hafta: Milli parklar ve tapu sorunları gündemde
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Üniversite kapıları daralıyor! Kontenjanlarda 246 binlik azalma
Ana sayfaHaberler Yaşam

Tuğba Özay'ın 'bulut' paylaşımına bilimsel verilerle cevap geldi

Tuğba Özay dün yaptığı paylaşımda, bulutları gösterip "kimyasal püskürtme" dedi. Özay'ın gökyüzüne bakarak kimyasal püskürtme dediği tuhaflığın, uçak izleri olduğu bilimsel verilerle adım adım anlatıldı.

Haber Giriş : 23 Şubat 2026 15:32, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 15:33
Yazdır
Tuğba Özay'ın 'bulut' paylaşımına bilimsel verilerle cevap geldi

Tuğba Özay, ilginç paylaşımlarına devam ediyor.

Dün bulutlarda tuhaflık olduğunu söyleyen ve buna dair paylaşım yapan Özay'a, bilimsel verilerle cevap verildi.

KİMYASAL PÜSKÜRTME DEĞİL, UÇAK İZLERİ

Tuğba Özay dün yaptığı paylaşımda, "

Uçaklar sorti atarak spreyleme yapıyor. Bu bulut falan değil.

Kimyasal püskürtmeye maruz kaldığımızı biliyoruz.

Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o. Böyle bir şey olabilir mi her taraf spreylenmiş durumda.

Vatandaş bile diyor ki uçaklar spreyleme yapıyor, bu izler oluyor, bu bulut filan değil.

" dedi.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan birçok sayfa, durumu bilimsel verilerle açıkladı ve Özay'ın yanıltıcı paylaşımlar yaptığı vurgulandı.

"BİLGİÇ BİLGİÇ KONUŞAN CAHİLLER"

Sosyal medya üzerinden Özay'ın değerlendirmesi sonrası paylaşım yapan Mikdat Kadıoğlu, uçak izleri hakkında görsellerle değerlendirme yaptı.

Meteoroloji Profesörü Mikdat Kadıoğlu,

"Uçak izleri hakkındaki komplo teorilerinden bıktım usandım, bezdim. Şöyle gökyüzüne bir bakıp sanki bir şey anlamış gibi bilgiç bilgiç konuşan cahiller yüzünden resmi gayri resmi yüzlerce soruyla karşı karşıya kalıyoruz."

dedi.

"BU ÇİZGİ FARKLI RENKTE VE EĞİK UZANIR"

Buna göre detaylar şu şekilde;

Bir Contrail oluşturmanın formülü

- Uçak motorları, yakıtın yanmasıyla büyük miktarda su buharı üretir.

Bu, contrail oluşumu oluşumu için temel ham maddedir.

- Atmosfer sıcaklığının yaklaşık -40°C'nin altına düşmesi gerekir.

- Bu kritik eşikte, motorlardan çıkan su buharı anında yoğunlaşır ve donar.

- Havanın "buza doygun" olması, oluşan buz kristallerinin hemen erimesini veya buharlaşmasını engeller.

- Bu durum, contrailin saatlerce gökyüzünde kalmasına, yani "kalıcı" olmasına neden olur.

- İklim üzerinde en büyük etkiyi bu kalıcı contrailler yaratır.

Analiz adım 1: Soğuk bölge tespit edilir

- Contrail oluşumu için atmosfer sıcaklığının -40°C veya daha soğuk olması gerekir.

1. Diyagram üzerindeki -40°C sıcaklık çizgisini (izoterm) bulun. Bu çizgi genellikle kesikli veya farklı renkte belirtilir ve diyagram boyunca eğik olarak uzanır.

2. Atmosferik Sıcaklık Profilinin (kırmızı çizgi) bu -40°C çizgisini nerede ve hangi yükseklik (basınç) aralığında kestiğini belirleyin.

3. Kırmızı çizginin -40°C'nin solunda kaldığı tüm dikey bölge, potansiyel contrail oluşumu için yeterince soğuk olan "Contrail Penceresi"dir.

"YÜKSEK BAĞIL NEME SAHİP OLMASI GEREKİR"

Analiz adım 2: Nemi kontrol etmek

Contrail'in kısa sürede kaybolmayıp kalıcı olması için, bulunduğu hava katmanının "buza doygun" olması, yani çok yüksek bağıl neme sahip olması gerekir.

Yüksek bağıl nem, Skew T diyagramında Sıcaklık (kırmızı çizgi) ve Çiy Noktası (yeşil çizgi) profillerinin birbirine çok yakın olduğu veya birleştiği bölgeler olarak kendini gösterir.

Adım 1'de belirlediğiniz soğuk bölge (-40°C'den daha soğuk) içinde, kırmızı ve yeşil çizgilerin birbirine en çok yaklaştığı dikey katmanları arayın.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber