Şanlıurfa'da teravih namazında aniden yere düşen imam öldü!

Şanlıurfa'da bulunan Büyükalanlı Camii'nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, cami imamı Mehmet Nurullah Kaya, teravih namazı kıldırdığı sırada aniden fenalaşarak yere düştü.

KALP KRİZİ GEÇİREN İMAM KURTARILAMADI

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen imam, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VALİDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, acı olaya ilişkin başsağlığı mesajı yayınlayarak "Karaköprü İlçemize bağlı Büyükalanlı Mahallesi Camii'nde dün akşam teravih namazı esnasında rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden İmam Hatip Nurullah Kaya Hocamıza Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve cemaatine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.



