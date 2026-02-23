3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'

Buğra Kavuncu, emekli bayram ikramiyelerinin net asgari ücretin yarısına sabitlenmesi gerektiğini belirterek, bu bayram ve Kurban Bayramı için 14'er bin lira ödenmesini öngören kanun teklifini bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunacaklarını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Rakamsal olarak 14 bin lira bu bayramda, 14 bin lira da önümüzdeki bayramda emeklimize ikramiye verilsin. Bu konuda kanun teklifini TBMM grubumuz bu hafta Meclis Başkanlığına sunacak." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının gündemine ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Kavuncu, ramazanı kutlayarak, Doğu Türkistan ve Gazze başta olmak üzere bütün coğrafyalara sabır ve kurtuluş diledi.

Kavuncu, toplantıda, İran ve ABD arasındaki görüşmeler, Suriye'deki gelişmeler ve toplumsal güvenlik konularını ele aldıklarını aktardı.

Kadınların cinayete maruz kalmasını eleştiren Kavuncu, "Bir türlü durdurulamıyor bu cinayetler. Cezalarda caydırıcılık olmaması, kadın kıyafeti ve bedeni üzerinden gösterilen siyasi yaklaşımlar, kadın cinayetlerinin politik olduğunun net bir göstergesidir." görüşünü savundu.

Buğra Kavuncu, partisinin, ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunmasına yönelik kararı da yakından takip ettiğini söyledi.

Emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda aldığı ikramiyenin net bir formüle bağlanması çağrısında bulunan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Net asgari ücretin yarısı kadar her bayram bir ikramiye ödeyelim. Rakamsal olarak 14 bin lira bu bayramda, 14 bin lira da önümüzdeki bayramda emeklimize ikramiye verilsin. Bu konuda kanun teklifini TBMM grubumuz bu hafta Meclis Başkanlığına sunacak."

İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Türk oyun sektörünün yurt dışından yatırım çekebilecek sektörlerin başında geldiğini belirtti.

Oyun sektöründe yapılan düzenlemeler üzerinden hükümeti eleştiren Kavuncu, "Gençlerimizin, çocuklarımızın eğlencesi olan, Türkiye'ye ciddi şekilde katma değer sağlayan, Türkiye'ye son yıllarda en yoğun yatırımcının geldiği oyun sektöründen elinizi çekin. Elbette ki gençlerimizi şiddetten uzak tutacak her türlü tedbirin alınmasına 'Evet' ama oyun sektöründe herhangi bir kısıtlamaya gidilmesine de 'Hayır' diyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kavuncu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'nu eleştirdi.


