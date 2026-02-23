3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Yapay Zeka Akademisi'ne 638 başvuru alındı

23 Şubat 2026
Anadolu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen Yapay Zeka Akademisi programı için başvurular tamamlandı.

Programa toplam 638 kişi başvuruda bulundu. Yapay Zeka Akademisi'ne yapılan başvuruların yüzde 84,9'unu öğrenciler, yüzde 15,1'ini ise akademisyenler ve öğretim elemanları oluşturdu.

En çok başvuru yapan bölümler arasında Yazılım, Uygulama Geliştirme ve Çözümleme, İşletme ile İktisat bölümleri ilk üç sırada yer aldı.

Ayrıca katılımcıların yüzde 98,4'ünün programa ayrılan zaman planına uyabildiği, yüzde 95,6'sının ise eğitimler için gerekli İngilizce yeterliliğine sahip olduğu belirlendi.

Doç. Dr. Çelik: "Gösterilen yoğun ilgi bizleri ayrıca motive etti"

Yapay Zeka Akademisi'ne rekor sayıda gelen başvurulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Özer Çelik, şunları söyledi:

"Yapay zeka artık hayatın her alanında yer alıyor. Bu nedenle öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin bu sürece ilgi göstermesi bizim için son derece değerli. Farklı fakülte ve bölümlerden gelen başvurular, üniversitemizde güçlü bir yapay zeka farkındalığının oluştuğunu gösteriyor. Amacımız katılımcılara yalnızca bilgi aktarmak değil; yapay zekayı doğru kullanan, üreten ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bireyler yetiştirmek. Bu kapsamda gösterilen yoğun ilgi bizleri ayrıca motive etti."

Yapay Zeka Akademisi, öğrenciler ile akademisyenleri gerçek problemler üzerinden bir araya getirerek bütüncül bir ürün geliştirme deneyimi sunuyor.

Katılımcılar yalnızca teknolojik araçları öğrenmekle kalmayacak; problem tanımlama, çözüm geliştirme, test etme ve sunum aşamalarını kapsayan kapsamlı bir üretim sürecini de deneyimleyecek.

Program kapsamında geliştirilen projelerin, uygun bulunması halinde ilgili birimler veya kurumlarla pilot uygulamalara dönüştürülmesi teşvik edilerek, gerçek hayatta karşılık bulan çözümler üretilmesi desteklenecek.


