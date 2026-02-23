3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor

Şanlıurfa'daki 3 ölümlü kavganın davası güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülüyor. Şanlıurfa'da husumetli 2 ailenin kavgasında İbrahim Halil Baynaz, Ali Baynaz ve Ali İlingi'nin ölümüne ilişkin, 1'i firari 1'i tutuklu 6 sanıklı davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülüyor. Davanın tek tutuklu sanığı Hasan Baynaz, "Ben nefsi müdafaa yaptım. Çocuklarım öldü, kendim teslim oldum. Mağdur olan benim" dedi.

Haber Giriş : 23 Şubat 2026 16:17, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 16:19
ŞANLIURFA'da husumetli 2 ailenin kavgasında İbrahim Halil Baynaz, Ali Baynaz ve Ali İlingi'nin ölümüne ilişkin, 1'i firari 1'i tutuklu 6 sanıklı davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülüyor. Davanın tek tutuklu sanığı Hasan Baynaz, "Ben nefsi müdafaa yaptım. Çocuklarım öldü, kendim teslim oldum. Mağdur olan benim" dedi.

Olay, 16 Ağustos 2024'te İmam Bakır Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen akraba 2 aile arasında çıkan tartışma, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Halil Baynaz, Ali Baynaz ve Ali İlingi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olaya karışan 6 kişiden 5'i gözaltına alındı, 1'i firar etti. Yaralı 4 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu, ölen 3 kişi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Öte yandan, silahlı kavga cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, tarafların birbirine ateş ettiği ve bir kadının ağlayarak olay yerine geldiği görüldü.

6 SANIK HAKKINDA İDDİANAME

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede; aralarında şikayetçi sanıkların da olduğu 1'i tutuklu, 1'i firari 6 sanık hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan dava açıldı.

Dosyanın geldiği Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle başka şehre nakledilmesini istedi. Başsavcılık tarafından Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne yazılan müzekkere sonrası dosyanın güvenlik nedeniyle Kayseri'de görülmesine karar verildi. Kararın ardından Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İKİNCİ DURUŞMA

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında sanıklar bulundukları adliyelerden, davanın tek tutuklu sanığı Hasan Baynaz ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Nefsi müdafaa yaptığını anlatan sanık Hasan Baynaz, "Dükkanımın etrafı sarılmıştı. Beni de öldürebilirlerdi. Ben nefsi müdafaa yaptım. Çocuklarım öldü, kendim teslim oldum. Mağdur olan benim. Neden onlar tutuklanmıyor? Adalete güveniyorum. Eşim ağır yaralandı ama sadece ben tutuklandım. Karşı taraftan tutuklanan olmadı. Onların da tutuklanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, verdiği ara karar ile sanık Baynaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


