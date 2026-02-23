17 yaşındaki şüpheli 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü
Muğla'nın Milas ilçesinde aile bireyleri arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki bir kişi tarafından bıçaklanan 15 yaşındaki Polat D. hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli M.D. (17) gözaltına alındı.
Olay Muğla'nın Milas ilçesinde meydana geldi.
Gümüşlük Mahallesi Çaltılık mevkisinde aile bireyleri arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Polat D. (15) aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polat D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli M.D'yi (17) gözaltına aldı.