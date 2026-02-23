İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
6 gezegen 28 Şubat'ta aynı anda görülecek

Güneş Sistemi'ndeki altı gezegen, 28 Şubat'ta "gezegen geçidi" olarak adlandırılan gökyüzü olayında bir araya gelecek. Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle görülebilirken, Uranüs ve Neptün için dürbün veya teleskop gerekecek. NASA'ya göre dört veya daha fazla gezegenin aynı anda görülmesi birkaç yılda bir yaşanan nadir bir olay.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 18:05, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 18:07
Güneş Sistemi'ndeki altı gezegen, 28 Şubat'ta "gezegen geçidi" olarak adlandırılan gökyüzü olayında bir araya gelecek.

28 Şubat'ta gerçekleşecek gözlemde Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn hava koşullarının uygun olması durumunda çıplak gözle görülebilecek.

Sistemin daha uzak üyeleri Uranüs ve Neptün için ise dürbün veya teleskop gibi araçların kullanılması gerekecek.

"Gezegen geçidi"ni gözlemlemek isteyenlerin gün batımından yaklaşık bir saat sonra, görüşü engelleyebilecek yüksek bina ve ağaçlardan uzak açık alanlarda batı ufkuna bakmaları tavsiye ediliyor.

Bu konumda Merkür, Venüs ve Satürn ufuk çizgisine yakın bir noktada yer alırken, Jüpiter, Uranüs ve Neptün gökyüzünün daha yüksek kısımlarında görülebilecek.

NASA verilerine göre, gün batımından sonra gökyüzünde iki veya üç gezegenin bir arada görülmesi olağan bir durum kabul edilirken, dört veya daha fazla gezegenin aynı anda belirmesi birkaç yılda bir yaşanan nadir döngü olarak nitelendiriliyor.


