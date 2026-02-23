Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor" derken, "Hangi adımları atacağımız herkes tarafından merak ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kabine, üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe bir araya geldi.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez Kabine toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının birlik ve dirlik getirmesini dileyen Erdoğan, "Deprem bölgesinde Yeni Evim İlk İftarım programımızla yeni evine yerleşen depremzedelerimizle iftar sevincini birlikte yaşıyoruz. Sevgili yavrularımızın tüm kara kampanyalara rağmen bu ramazanı bir başka coşkuyla idrak ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Camilerimizi birer gül bahçesine çeviren bütün çocuklarımızın alınlarından tek tek öpüyorum. Külliye'de ramazan etkinliğimiz bu sene de devam ediyor." dedi.

KABİNEDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Kabinede yapılan değişimle ilgili de konuşan Erdoğan, "Arkadaşlarımız yeni görevlerine başladılar. Görevlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2 buçuk yıl boyunca devletimize ve milletimize hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kendileri ile farklı zeminlerde birlikte olmaya, kardeşlik ve dostluk hukukumuzu gözetmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"DÜNYADA TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR"

"Şu an dünyada Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımları atacağı merak ediliyor. Türkiye olarak barışı, diyalogu merkeze alan politikamızla krizlerin çözümü için çaba harcıyoruz. Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik duruşu herkes tarafından takdirle takip ediliyor. Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı dönemde Türkiye'nin amacı yeni dostluklar kazanmaktır. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesin bizim hak ve hukukumuza saygı bekliyoruz."

"ÜNİVERSİTELER MİLLETİMİZİNDİR"

"Milletin kaynaklarıyla kurulan üniversiteler hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir. Üniversiteler 86 milyonun evlatlarınındır, halkındır, Üniversiteler zenginlerin, elitlerin olduğu kadar gariban çobanın, çiftçinin, inşaat ustasınındır onların çocuklarındır. Giriş kapısına ikna odalarının kurulduğu, genç kızların içeri alınmadığı, tek sesliliğin, tek tipçi dayatmaların hakim olduğu karanlık dönemler artık üniversitelerde tamamen geride kalmış, üniversitelerimiz özgürleşmiştir. Üniversiteler birilerinin özel mülkü olmaktan çıkmış halka aidiyeti tescil edilmiştir. Bundan geriye dönüş olmayacaktır. Üniversitelerimizi arka bahçeleri gibi, babalarının malı gibi görenlere boyun eğmeyeceğiz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

"Şehit yakınlarımızla birlikte aziz milletimiz, terörün kalıcı olarak bitmesi için Terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkıyor. Terörden beslenenlere, terörden rant devşirenlere rağmen süreç hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor. Bizde milletimizin hassasiyetlerine azami hassasiyet göstererek bu süreci menzile ulaştıracağız."



