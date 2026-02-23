İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
Akaryakıta dev zam kapıda
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor" derken, "Hangi adımları atacağımız herkes tarafından merak ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 18:22, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 18:36
Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor" derken, "Hangi adımları atacağımız herkes tarafından merak ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kabine, üç haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe bir araya geldi.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez Kabine toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının birlik ve dirlik getirmesini dileyen Erdoğan, "Deprem bölgesinde Yeni Evim İlk İftarım programımızla yeni evine yerleşen depremzedelerimizle iftar sevincini birlikte yaşıyoruz. Sevgili yavrularımızın tüm kara kampanyalara rağmen bu ramazanı bir başka coşkuyla idrak ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Camilerimizi birer gül bahçesine çeviren bütün çocuklarımızın alınlarından tek tek öpüyorum. Külliye'de ramazan etkinliğimiz bu sene de devam ediyor." dedi.

KABİNEDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Kabinede yapılan değişimle ilgili de konuşan Erdoğan, "Arkadaşlarımız yeni görevlerine başladılar. Görevlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2 buçuk yıl boyunca devletimize ve milletimize hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kendileri ile farklı zeminlerde birlikte olmaya, kardeşlik ve dostluk hukukumuzu gözetmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"DÜNYADA TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR"

"Şu an dünyada Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımları atacağı merak ediliyor. Türkiye olarak barışı, diyalogu merkeze alan politikamızla krizlerin çözümü için çaba harcıyoruz. Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik duruşu herkes tarafından takdirle takip ediliyor. Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı dönemde Türkiye'nin amacı yeni dostluklar kazanmaktır. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesin bizim hak ve hukukumuza saygı bekliyoruz."

"ÜNİVERSİTELER MİLLETİMİZİNDİR"

"Milletin kaynaklarıyla kurulan üniversiteler hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir. Üniversiteler 86 milyonun evlatlarınındır, halkındır, Üniversiteler zenginlerin, elitlerin olduğu kadar gariban çobanın, çiftçinin, inşaat ustasınındır onların çocuklarındır. Giriş kapısına ikna odalarının kurulduğu, genç kızların içeri alınmadığı, tek sesliliğin, tek tipçi dayatmaların hakim olduğu karanlık dönemler artık üniversitelerde tamamen geride kalmış, üniversitelerimiz özgürleşmiştir. Üniversiteler birilerinin özel mülkü olmaktan çıkmış halka aidiyeti tescil edilmiştir. Bundan geriye dönüş olmayacaktır. Üniversitelerimizi arka bahçeleri gibi, babalarının malı gibi görenlere boyun eğmeyeceğiz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

"Şehit yakınlarımızla birlikte aziz milletimiz, terörün kalıcı olarak bitmesi için Terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkıyor. Terörden beslenenlere, terörden rant devşirenlere rağmen süreç hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor. Bizde milletimizin hassasiyetlerine azami hassasiyet göstererek bu süreci menzile ulaştıracağız."


