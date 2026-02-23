İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Adli Olaylar

Bitlis'te iki okul müdürüne saldırı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, aynı bahçeyi paylaşan iki ayrı okulun müdürleri, okula gelen bir şahsın fiziksel saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, saldırganın eğitimcilere yumruk ve tekmelerle saldırdığı anlar infial yarattı. Polis, şüphelinin kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 18:37, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 19:15
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, aynı bahçeyi paylaşan iki ayrı okulun müdürleri, okula gelen bir şahsın fiziksel saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, saldırganın eğitimcilere yumruk ve tekmelerle saldırdığı anlar infial yarattı

Ahlat ilçesinde yaklaşık 10 gün önce meydana gelen ancak görüntüleri yeni ortaya çıkan olay, eğitim camiasında tepkiyle karşılandı. Abdurrahman Gazi İlkokulu ile aynı yerleşkede bulunan Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, kimliği belirsiz bir şahsın saldırısına sahne oldu.

AYIRMAK İSTERKEN MAĞDUR OLDU

İddiaya göre, Abdurrahman Gazi İlkokulu'na gelen bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple okul müdürüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine, yan binada bulunan özel eğitim okulunun müdürü de durumu fark ederek kavgayı ayırmak ve meslektaşını korumak amacıyla araya girdi.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde saldırganın, kendisini sakinleştirmeye çalışan her iki müdüre de acımasızca yumruk attığı ve tekme savurduğu görülüyor. Okul bahçesinde öğrenciler ve diğer personelin gözü önünde yaşanan arbede, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırılmaya çalışıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Eğitimcilere yönelik gerçekleştirilen bu çirkin saldırının ardından emniyet güçleri harekete geçti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına alan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve adli süreci yürütmek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.


