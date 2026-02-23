İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi
Erdoğan: Üniversitelerimiz özgürleşmiştir
'Van hattındaki gerginlik 7 üzeri deprem üretebilir'
Türkiye su stresi eşiğine yaklaşılıyor
Yalova'da komşu kavgası: Şüpheli tutuklandı
3 ölümlü kavganın davası Kayseri'de görülüyor
'Her bayram net asgari ücretin yarısı ödensin'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı belli oldu. Bayraktar listeye girdi
5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacak
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor
Bakan Şimşek: Vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük
Bakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağız
IBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilir
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
Aralarında 7 polisin de olduğu 14 kişi tutuklandı
İsrail basını 'tarihte bir ilk' diyerek duyurdu! 'Türk savaş makinesi hazır'
Akaryakıta dev zam kapıda
İstanbul Valiliği: 'Kuduz vakalarında patlama' haberleri gerçeği yansıtmıyor
Küresel riskler altını destekledi: Rekora az kaldı
Cezaevinden örgüt yönetme devri bitiyor
Bakan Çiftçi: Artık oyun kuran bir Türkiye vardır
Türk Ordusu dünya basınında ses getirdi
Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Kendine savcı diyen ve yolcuları tehdit eden kadın tutuklandı
Tatil günü çalan okul zili şikayetini KDK çözdü
Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisiydi, TMSF'ye devrediliyor
Yeni takvim açıklandı: Bu hafta hangi illerde TOKİ kurası var?
'Hayırlı iş' diyerek soyuyorlar: Dolandırıcıların yeni yöntemi Ramazan mesajları
Borsa günü pozitif tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 artışla 14.061,71 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,60 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,14 ile ulaştırma oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Şubat 2026 18:44, Son Güncelleme : 23 Şubat 2026 18:45
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 artışla 14.061,71 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 189,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,60 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,14 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunmasının ardından ABD'nin ticaret politikasına ilişkin haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan alımların etkisiyle günü 14.000 puanın üzerinde pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, İngiltere'de İngiltere Merkez Bankasının (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 13.900 ve 13.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.


